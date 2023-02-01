Министры комитета ОПЕК+ не рекомендовали менять квоты по добыче нефти

Министры мониторингового комитета ОПЕК+, изучив ситуацию на рынке, подтвердили договоренности по добыче нефти, достигнутые на встрече в октябре, и не стали выносить рекомендацию по изменению политики альянса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз организации и свои источники.

Статья по теме: ОПЕК+ вне политики. Нефть дорожает

Как сказано в пресс-релизе, министры мониторингового комитета рассмотрели ситуацию на рынке нефти в ноябре-декабре 2022 года и остались привержены декларации, согласованной на встрече 5 октября. Тогда страны ОПЕК+ договорились о снижении добычи на 2 млн баррелей в сутки со следующего месяца. За базу для отсчета были взяты квоты в рамках сделки ОПЕК+ по состоянию на август 2022 года.

Таким образом, на сегодняшнем заседании октябрьские квоты не были изменены.

Следующее заседание мониторингового комитета запланировано на 3 апреля.