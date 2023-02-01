Минобороны РФ рассказало о серьезных потерях ВСУ на Донецком направлении

Министерство обороны РФ рассказало о ходе специальной военной операции.

Согласно сводке Минобороны, на Донецком направлении в ходе наступательных действий подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Тоненькое, Нелеповка и Северное Донецкой Народной Республики. Также в районе населенного пункта Доброволье ДНР уничтожен склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады ВСУ.

«За сутки на данном направлении уничтожено: свыше 100 украинских военнослужащих, один танк, три боевых бронированных машины, гаубица "Мста-Б", боевая машина реактивной системы залпового огня "Ураган", а также самоходная артиллерийская установка "Caesar" производства Франции», — указывается в сообщении оборонного ведомства.

Значительные потери ВСУ понесли также на Красно-Лиманском направлении — до 95 военнослужащих, три боевые бронированные машины и автомобиль — а также на Южно-Донецком и Запорожском направлениях — более 60 военных, один танк, боевая машина пехоты, два бронетранспортера и три автомобиля. «Также уничтожены самоходная гаубица "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и одна гаубица Д-20», — отмечается в сводке.

На Купянском направлении уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два пикапа и еще одна гаубица Д-20; на Херсонском направлении в районе озера Круглик — две моторные лодки и до 10 человек десанта ВСУ, говорится в сообщении.

«Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены самоходная гаубица "Гвоздика" и три склада боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка и Антоновка Херсонской области», — рассказали в Минобороны. В районе населенного пункта Шостка Сумской области уничтожены цеха предприятия по производству артиллерийских боеприпасов для ВСУ, сообщили также в ведомстве.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 381 самолет, 206 вертолетов, 2996 беспилотных летательных аппаратов, 402 зенитных ракетных комплекса, 7706 танков и других боевых бронированных машин, 998 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3978 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8243 единицы специальной военной автомобильной техники», — уточняется в сводке российского оборонного ведомства.