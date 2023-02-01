Москва демонстрирует взвешенный подход к борьбе с самостроями — эксперт

За прошлый год власти Москвы выявили 654 объекта самовольного строительства на территории центрального административного округа (ЦАО). После демонтажа половины из них в городе освободилось почти 1,4 га земли. Территорию, занятую самостроями, можно сравнить с площадью парка в региональном центре, а в целом столица демонстрирует взвешенный подход к решению этой проблемы. Такое мнение высказали 1 февраля эксперты, комментируя заявление мэра Москвы Сергея Собянина.

«В 2022 году на территории ЦАО выявлено 654 объекта самовольного строительства, демонтировано больше 300 незаконных строений. В результате освободилось свыше 13,6 тыс. кв. м общественного пространства», — сообщил мэр столицы Сергей Собянин в социальных сетях. По его словам, на этих участках создадут зеленые зоны, детские и спортивные площадки, а также другие социально важные объекты.

«Размеры высвобожденной в городе земли сопоставимы с площадью полноценного парка любого российского регионального центра, либо же с площадью многофункционального жилого комплекса со всей необходимой для его жителей и жителей соседствующих районов инфраструктурой», — говорит директор Urban Policy Institute и преподаватель РАНХиГС Евгения Муринец. Освобожденные территории распределены по центральной части города. В этой связи «можно говорить именно о формировании "пула" общественных благоустроенных пространств, по объему и качеству которых в целом Москва выходит на лидирующие позиции среди мировых мегаполисов», — полагает она.

Контроль властей за общественными пространствами направлен, в первую очередь, на защиту прав москвичей, подчеркивает президент Фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева. «Общественные пространства — или в правовых терминах территории общего пользования, — не могут использоваться для строительства, поскольку к ним относятся площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары. Такими территориями в соответствии с Градкодексом имеет право беспрепятственно пользоваться неограниченный круг лиц, а их границы фиксируются так называемыми "красными линиями"», — поясняет эксперт. Если требования нарушены — построенный объект могут признать самовольной постройкой по решению суда или органов власти и снести.

Проблема самостроя достаточно серьезна для многих городов, и Москва в этом вопросе не исключение, подтверждает вице-президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Сурен Варданян. «Как правило, самострой возводится без учета общегородской концепции и порой сильно сокращает возможности реализации инфраструктурных проектов, а также просто портит вид города, нарушает возможность его комфортного, спокойного функционирования», — отмечает он.

Тема самостроя болезненна: ведь снос недвижимости предполагает затраты, которые часто ложатся не на тех, кто возвел незаконный объект. «Помимо этого, горожане тоже могут испытывать определенный дискомфорт: они уже привыкли к объекту, эксплуатировали его или же пользовались его услугами. Поэтому ликвидация самостроя требует серьезного анализа, в том числе и документации, на основании которой он был реализован», — рассуждает вице-президент МТПП.

По его оценке, Москва демонстрирует взвешенный подход к решению этой проблемы. «В результате высвобождаются земельные участки, на которых могут быть реализованы как социальные проекты, так и проекты, связанные с благоустройством нашего города. Истории со сносом неправомерно возведенных объектов показывают предпринимателям необходимость работать исключительно на законных основаниях», — подчеркивает эксперт.