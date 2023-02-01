МВД раскрыло созданную китайцами ОПГ по вывозу российского золота

Уголовное дело о создании преступного сообщества возбудили следователи Забайкальского линейного управления МВД на транспорте в отношении троих граждан Китая. Как сообщил РБК источник, близкий к МВД, в группировку, помимо китайцев, входили также не менее 14 россиян.

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«Граждане Китая Хуан Сюфэнь, Вэй Хуафэн, Чжан Вэй являлись руководителями созданной ими преступной группы, в которую они вовлекли в общей сложности еще семерых граждан КНР и как минимум 14 граждан России. Преступную группу они создали не позднее 2019 года для контрабандного вывоза незаконно добытого в России золота в Китай», — сообщил источник, знакомый с материалами следствия.

С 2019 по 2022 год они, предположительно, купили как минимум 94 кг золота, незаконно добытого на территориях Красноярского края, Еврейской автономной области, Бурятии, Забайкалья, Якутии, Иркутской и Амурской областей. Стоимость золота оценивалась в 371,6 млн рублей. Преступники переплавили самородки в лигатурное состояние (сплав с различными чистыми металлами, пригодный для ювелирной обработки) и доставили его в Забайкальский район для переправки в Китай.

На руководителей ОПГ удалось выйти в ходе расследования уголовных дел о контрабанде запрещенных веществ и незаконном обороте драгоценных металлов. По данным уголовного дела, в составе группы действовали и неустановленные еще лица. Дело против китайцев возбуждено, но мера пресечения в их отношении не избиралась, так как они в данный момент проживают в КНР.

