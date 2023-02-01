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«Непригодные для инвестиций» акции оказались самыми привлекательными

Глеб Баранов
1 февраля 2023, 00:47

Отказ от политики нулевой терпимости к ковиду привел к рекордному притоку зарубежных денег в китайские акции. За неполный январь иностранцы скупили их больше, чем за весь прошлый год

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