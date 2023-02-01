На этой неделе эталонный индекс материкового Китая CSI 300, переписав максимум с июля прошлого года, перешел к коррекции. Но после достижений января это было естественно – китайские акции, причем отнюдь не только на материке, продемонстрировали чудеса роста.
«Непригодные для инвестиций» акции оказались самыми привлекательными
Отказ от политики нулевой терпимости к ковиду привел к рекордному притоку зарубежных денег в китайские акции. За неполный январь иностранцы скупили их больше, чем за весь прошлый год
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