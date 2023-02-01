Новак заявил, что ситуация с добычей нефти и ее экспортом стабильна, несмотря на санкции

Ситуация с добычей нефти и поставками из России в настоящий момент является стабильной, несмотря на введенные Евросоюзом и странами G7 ограничения.

Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» по итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+ заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Все согласны с тем, что ситуация достаточно стабильная на рынке, складываются приемлемые цены исходя из спроса и предложения. Благодаря тем решениям в рамках ОПЕК+ о снижении добычи мы сегодня видим сбалансированный рынок, достаточно нормальную текущую ситуацию», — сказал Новак. По словам вице-премьера, были приняты все необходимые меры, в первую очередь компаниями, по нахождению новых логистических цепочек и рынков сбыта; российское сырье находит свой спрос.

Вместе с тем Новак указал на большое количество неопределенностей, прежде всего в глобальной экономике, влияющих на предложение или спрос. «Сейчас Китайская народная республика выходит из ковида — мы ожидаем рост потребления. Кроме этого, не ушли также инфляционные ожидания, и мы смотрим на действия центральных банков ведущих экономик мира. Все это влияет, безусловно, на показатели либо предложения, либо роста спроса», — констатировал вице-премьер. Он подчеркнул, что важно продолжать внимательно следить за ситуацией и принимать своевременные решения.

Ранее сегодня мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал сохранить добычу нефти на прежнем уровне. Как пишет агентство BIoomberg, решение связано с тем, что рынок ожидает прояснения ситуации со спросом в Китае и поставками из России.

Напомним, 1 февраля в России вступил в силу запрет на продажу нефти по контрактам, содержащим условие предельных цен, введенное в прошлом году странами G7 и ЕС.