Отечественное ПО за полцены и гранты разработчикам: как работает импортозамещение в IT

На прошлой неделе в Совете Федерации глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов подробно рассказал о вкладе институтов развития в экономику страны. Согласно стратегии госкорпорации, ВЭБ вместе с институтами и коммерческими банками должен оказать поддержку экономике на 17 трлн рублей. По словам Шувалова, по итогам 2023 года финансирование проектов может даже превысить этот показатель. Одним из основных направлений поддержки, в силу острой необходимости сейчас наращивать технологический потенциал страны, Шувалов назвал сферу технологий и IT.

Внимание сенаторов привлекла программа РФРИТ (Российский фонд развития информационных технологий) по цифровизации малого и среднего бизнеса. Программа позволяет представителям МСП приобретать облачное программное обеспечение отечественных производителей со скидкой 50 процентов. Оставшуюся часть стоимости разработчикам и вендорам компенсирует фонд. На программу в прошлом году из бюджета было выделено 1,8 млрд рублей. Предложением воспользовались более 200 тыс. предпринимателей из 85 регионов, выручка IT-компаний благодаря программе увеличилась более чем на 30%, а количество новых клиентов — на 46%. В Совете федерации отметили важность продолжения и расширения программы в том числе на новые регионы — спрос со стороны бизнеса (согласно данным реестра МСП, в РФ порядка 6 млн субъектов) необходимо удовлетворить.

Другой важный вопрос, интересовавший сенаторов — разработка перспективных отечественных решений в сфере IT. Количество заявок в РФРИТ со стороны разработчиков за год выросло в 6,5 раз и ожидается, что спрос будет набирать обороты вместе с развитием отрасли. Всего в 2022 году Фонд поддержал 53 проекта на 3,6 млрд рублей.

При этом, мало просто выдавать средства технологическим компаниям на разработку ПО. Не менее важно уметь грамотно реализовывать продукт на рынке, где далеко не все пользователи понимают, как перестроиться на работу с отечественными аналогами. Одно из решений — программа, которую реализует правительство через инфраструктуру РФРИТ: это и продвижение российского ПО, и возможность поддержать рекламные площадки, интернет-агентства и СМИ. За полгода работы программы одобрено более 60 заявок от IT-компаний на возврат потраченных на рекламу средств на сумму более 30 млн рублей. Партнеры программы — 22 агентства по интернет-маркетингу и ТОП-12 интернет-площадок, включая Яндекс, Эксперт, Ведомости, Cnews и др. Благодаря программе ИТ-компании проходят партнерское обучение по упаковке, продаже и настройке маркетинговых метрик для эффективной реализации своих ИТ-продуктов и услуг на российском рынке, и получают грант на продвижение до 1 млн. рублей. Востребованность инструмента высокая — о заинтересованности заявило уже около 500 компаний. Инструмент может быть масштабирован и на задачи продвижения российских ИТ-решений на зарубежных рынках.