Овчинский: экзоруку с нейросетевыми алгоритмами управления разработали в ОЭЗ Москвы

Экзоскелет, который смогут использовать в реабилитационной медицине, разработали сотрудники Научно-исследовательского института молекулярной электроники (НИИМЭ). Новая система управления аппаратом позволит выбирать траекторию движения с учетом желаний и физиологии пользователя. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«НИИМЭ имеет статус резидента ОЭЗ Москвы с 2015 года. Компания ведет исследования и опытно-конструкторские работы в области микро- и наноэлектроники. В настоящее время в НИИМЭ работает свыше 600 высококвалифицированных специалистов, в том числе три академика и два член-корреспондента Российской академии наук, более 70 докторов и кандидатов наук. Новая разработка будет востребована прежде всего в медицине, например – при реабилитации больных после инсульта», – рассказал Овчинский.

Создатели уникального экзоскелета считают, что главный недостаток имеющихся в мире моделей – их принцип управления. Чтобы заставить такие экзоскелеты двигаться, нужно нажать на кнопку пульта. В промышленных экзоскелетах нередко управление передают оператору. Чаще всего обычные образцы двигаются только по заданному алгоритму, на который пользователь не может повлиять. В разработке московских ученых эти недоработки устранены.

«Сотрудники резидента ОЭЗ «Технополис Москва» – НИИ молекулярной электроники – создали платформу активного экзоскелета руки с нейросетевым мышечным управлением для решения медицинских, индустриальных, спасательных и специальных задач. Она основана на инновационном авторском принципе управления», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Спрос на экзоскелеты ежегодно растет.

Такие механизмы, помимо реабилитационных нужд, используют в отраслях, где требуется усиление физических возможностей человека. Например, в устранении последствий чрезвычайных ситуаций, строительстве или промышленности.

«Мы предлагаем неинвазивно считывать электромиографические сигналы с мышц человека и регистрировать фактическое положение руки. Обученная нейросеть по этим данным будет предсказывать, какая траектория наиболее вероятна в промежуток 0,2 – 0,3 миллисекунды. Таким образом, мы получаем активное усиление естественного движения, быстро и точно предсказывая траекторию различных движений с учетом индивидуальных физических особенностей пользователя», – подчеркнул начальник целевой поисковой лаборатории НИИМЭ по исследованию нейроморфных систем Олег Тельминов.

Он добавил, что автором идеи и лидером команды по созданию экзоскелета является научный сотрудник лаборатории и магистрант Московского физико-технического института Герман Карнуп. Разработчики также ведут консультации с реабилитационными центрами Сеченовского университета, Национального медико-хирургического Центра им. Н.И.Пирогова, центром реабилитации «Три сестры».