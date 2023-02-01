Перспективы российского угля: рост мировых цен, европейское эмбарго и восточный вектор

10 августа 2022 года вступило в силу введенное Европейским союзом эмбарго на закупки угля в РФ. Это случилось на фоне продолжающегося второй год подряд роста потребления и цен — «ренессанса на мировом рынке угля», как охарактеризовали его аналитики.

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По данным Международного энергетического агентства, после нескольких лет снижения, в 2021 году мировое потребление угля выросло на 5,7%, в 2022 году (по предварительным данным) — еще на 1,2%, пробив ранее недостижимый потолок в 8 млрд тонн. Основные причины: промышленный бум в Юго-Восточной Азии, энергетический кризис в Европе, дефицит природного газа и рост цен на него, заставившие обратить вспять политику отказа от угольной энергетики.

Следствием стал рекордный рост цен. Так, пишет «Инфотэк», цены на австралийский уголь в порту Ньюкасл увеличились с 250 долларов за тонну в 2021 году до 450 долларов в середине 2022-го. Котировки в других регионах мира вели себя сдержанней, но существенный рост очевиден.

На этом фоне Европа отказывается от примерно трети угольного импорта, который ранее составляли поставки из России. Естественным следствием станет перенаправление мировых логистических потоков. Уголь из ЮАР, Австралии, Колумбии, возможно, США и даже Индонезии, преимущественно ориентированной на восточные рынки, будет замещать российские поставки в Европе, где выше цены. Россия, в свою очередь, будет наращивать поставки в страны Азии, за счет дисконта вытесняя из них прежних поставщиков. Во всех случаях логистика существенно усложняется и удорожает.

Что с добычей?

Влияние эмбарго на добычу угля в РФ сложно оценить, во-первых, из-за того, что оно пока не успело проявиться в полной мере, и во-вторых, из-за закрытой на фоне санкций российской отчетности. Тем не менее, некоторые выводы можно сделать.

Согласно открытым данным Росстата, за 11 месяцев 2022 года общая добыча угля в России снизилась на 0,3%, до 392,2 млн тонн. При этом добыча каменного угля сократилась год к году на 4,2% (до 312,7 млн тонн), добыча бурого — выросла на 18,6% (до 79,5 млн тонн), в значительной степени ее скомпенсировав.

Увеличение внутреннего спроса (+6,8% за 2022 год) пока позволяет компенсировать сокращение экспорта (-7,6%), оценил вице-премьер Александр Новак на заседании правительства. Однако, согласно анализу «Инфотэк», возможности дальнейшего роста внутреннего потребления почти исчерпаны, а экспорт в текущем году может еще сократиться на 8-10%

Также есть свидетельства изменений в отраслевой географии. Согласно открытым данным, годовое производство Кузбасса (обеспечивает более половины российской угледобычи) снизилось на 8,1% в 2022 году. В Якутии — выросло примерно на треть. А в целом Дальневосточный федеральный округ (по данным за 11 месяцев) нарастил добычу на 12,3%. Такая динамика объясняется как развитием новых дальневосточных проектов, так и близостью к рынкам, на которые перенаправляется экспорт после введения эмбарго.

Что будет с поставками?

В прошлом на отгрузки в Европу приходилось чуть менее четверти российского угольного экспорта (около 46 млн тонн в год энергетического угля), которые теперь необходимо перенаправить на другие рынки. Кроме того, к эмбарго могут присоединиться Япония (еще около 17 млн тонн в год), Южная Корея и Тайвань (в совокупности 20 млн).

В числе стран, увеличивших в 2022 году закупки российского топлива, безусловно, находятся Китай (+31%, до 69,5 млн тонн) и Индия (+250%, до 8,4 млн тонн), но эти объемы по-прежнему недостаточны. Выросли поставки в Турцию и Марокко. Помимо собственного потребления, эти страны могут выступать перевалочными хабами для перепродажи угля Европе. Перспективными рынками выглядят Африка и страны ЮВА. Потенциал поставок по этим направлениями высок, но сдерживающими факторами являются их удаленность и недостаточная развитость транспортной инфраструктуры в восточном направлении. Для того, чтобы воспользоваться перспективами в полной мере, РФ необходимо будет расширять пропускную способность восточного полигона железных дорог, наращивать перевалочные мощности морских портов и увеличивать количество балкеров.