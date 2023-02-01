Потолок цен: не заглотить бы наживку

1 февраля вступает в силу указ президента о контрмерах против потолка цен на российскую нефть. Целью указа изначально была заявлена необходимость дать жесткий отпор инициаторам и идеологам дискриминационных мер в отношении российской нефти, но потом пришли исполнители и перевернули все в свою сторону.

Между декларацией и правоприменительной практикой находится исполнительный аппарат – лоббистский механизм, который в ходе «утряски» и «усушки» первичной инициативы всегда стремиться минимизировать свое участие и, соответственно, свою меру ответственности за конечный результат.

Данный случай не стал исключением из общего правила – исполнтельная власть самоустранилась от главенствующей роди в исполнении указа президента. Фактический контроль передан в руки интересантов продолжения экспорта нефти при любых условиях, то есть компаний-экспортеров.

Согласно опубликованному за день до начала действия Указа, 30 января постановлению правителства, компании-экспортеры нефти должны сами следить, чтобы в контрактах отсутствовали признаки (интересная юридическая формулировка) потолка цен. Это раз. А два – они должны мониторить свои контракты на предмет неприменения механизмов «потолка». Мониторить должны, что характерно, регулярно, и в случае обнаружения таковых механизмов немедленно устранять их своими силами.

Где в этом списке мер правительство и какова его роль, неизвестно, но оно есть. На Минэнерго возлагается ответственное поручение мониторить мониторинг компаний-экспортеров нефти. Именно так и почти дословно. Минэнерго наделяется не функциями контроля за исполнением указа президента, а правом классифицировать действия компаний экспортеров, вести реестр их добросовестности и исполнительности.

Фактический контроль за соответствием экспортных контрактов новым требованиям возлагается на ФТС. Кому из экспортеров и трейдеров нефти в горячечном бреду придет в голову идея прописать в своих контрактах «потолок цен», в правительственных документах не отмечается, а других критериев оценки недобросовестности не предусмотрено.

Но самое главное, чего нет в ответных мерах на действия недружественных ЕС и «Большой семерки», там нет ответственности за нарушение указа президента. Эксперты уже высказали мнение, что теоретически нарушителей указа можно подвести под статью о нарушении таможенных правил. Например, штраф: на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией товаров, явившихся предметами административного правонарушения. Или без таковой.

При введении потолка цен министр финансов США Джанет Йеллен в интервью телеканалу CBS откровенно обозначила его цель. Во-первых, ограничить экспортные доходы России. Во-вторых, сохранить у российских компаний мотивы для продолжения экспорта, чтобы объемы не упали и цены не подскочили.

Сравните цели, обозначенные Йеллен, с целями, озвученными при издании указа президента России, и сопоставьте их с реальной картиной на мировом рынке. Российская нефть продается с большим дисконтом в, и объемы ее поставок на мировой рынок почти не изменились. Зато кратно выросли расходы на фрахт и страхование судов. Бюджет России в минусе.

На мой взгляд, здесь надо ставить вопрос о способности исполнтельной власти к стратегическим действиям. Тактически подстраиваться под изменение условий, плывя по течению событий, мы можем, а менять эти условия, действовать вопреки навязываемым нам нормам, – нет.

То, что мы имеем дело не с отдельным вывихом стандартной логики рынка, не с конвульсивными действиями условного Запада, а с четкой и долгосрочной стратегией, очевидно всякому разумному человеку. Да западные чиновники этого не скрывают. Та же Джанет Йеллен в том же интервью CBS прямо сказала: «Потолок цен на нефть – это новая политика».

Неслучайно США отстояли потолок цен в 60 долл./барр., несмотря на призывы европейских союзников опуститься чуть ли не до 20 долларов. Принципиально важным для Вашингтона в «потолке» является не цена отсечения, а институализация нового политического механизма. Отсечение на уровне 60 долларов экономически сложившуюся на рынке ситуацию не меняет. Цель – не спугнуть жертву, которая должна заглотить наживку.

США не Россию наказывают, они принципиально меняют мировой механизм товарооборота. Вслед за нефтью уже пошли нефтепродукты, на очереди газовый рынок, а дальше любой другой рынок с неэластичным спросом: зерно, минеральные удобрения, редкоземельные металлы…

Страны с развитой промышленной структурой хорошо понимают суть происходящего. Ответ России на пробный шар США ждали все. Расчет был на четкий, взвешенный и жесткий в меру необходимости ответ. Таким был и дух президентского указа. Но разве таким должно было быть продолжение? Остается надеяться, что это лишь (временный) выход*.

*В бильярде удар, в результате которого биток откатывается («выходит») к месту, откуда игрок предполагает сыграть следующий шар.