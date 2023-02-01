Правительство одобрило обнуление НДС на судоремонтные работы

Правительство РФ одобрило законопроект Минфина об обнулении налога на добавленную стоимость (НДС) на судоремонтные работы. Об этом сообщил Минфин в своем Telegram-канале. На заседании правительства во время осуждения этой меры поддержки премьер Михаил Мишустин напомнил, что президент Владимир Путин поручил наладить работу так, чтобы как можно больше операций по оснащению, дооборудованию и ремонту судов проводилось в России.

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«Глава государства ставил задачу добиться, чтобы как можно больше операций по оснащению, дооборудованию и ремонту судов проводилось именно в нашей стране. Для выполнения этого поручения правительство подготовило поправки в Налоговый кодекс, устанавливающие для судоремонтных заводов нулевую ставку налога на добавленную стоимость. Причем действовать такая льгота будет для предприятий, которые занимаются восстановлением судов в доках и на верфях. А также при условии, что организации станут направлять на собственное развитие не меньше 20% выручки на протяжении семи лет», — цитирует пресс-служба Мишустина.

Председатель правительства также отметил, что сэкономленные средства бизнес сможет вкладывать в долгосрочные проекты, закупать передовое, дорогостоящее оборудование, необходимое для обслуживания судов и морской техники.