Производство станков и конвейеров в Москве выросло в 1,5 раза в 2022 году

Столичные предприятия в январе-ноябре 2022 года увеличили выпуск станков и конвейеров в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В их числе компания «Лазеры и аппаратура», производство которой выросло почти втрое до 24 изделий по итогам прошлого. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«На территории города работает порядка 200 предприятий, занимающихся производством оборудования, станков и различных конвейеров. За 11 месяцев 2022 года они в полтора раза нарастили выпуск техники. Так, например, компания «Лазеры и аппаратура» за прошлый год произвела в три раза больше лазерных установок, чем годом ранее. Таких показателей удалось достичь за счет расширения модификаций выпускаемой продукции и развития поставок на внутренний рынок», - рассказал глава департамента.

Предприятие «Лазеры и аппаратура» поставляло многофункциональные лазерные системы и лазерные установки. Такую технику прежде всего используют в микроэлектронной промышленности.

Компания также начала производить новую модификацию аддитивного оборудования для промышленной 3D-печати. Новинками стали и лазерные технологические комплексы, которые предназначаются для сварки металлических изделий сложной формы.

Важной инновацией стал промышленный удлинитель USB, который позволил перенести рабочее место оператора лазерной установки на 70 метров. Также была внедрена система бесконтактной профилометрии на базе российских комплектующих и программного обеспечения собственной разработки.

«В 2022 году мы провели большую работу по развитию своей собственной базы модулей и компонентов лазерного оборудования – элементов машинного зрения, систем распознавания, нового программного обеспечения, которое используется в установках нашего производства, а также собственных промышленных контроллеров и технологических баз данных», – отметила исполнительный директор группы компаний «Лазеры и аппаратура» Анна Цыганцова.