Reuters: норвежская Equinor отказалась от расследования взрывов на «Северных потоках» из-за санкций

Норвежская нефтегазовая компания Equinor заявила, что оказать содействие в расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» ей не позволили санкционные правила ЕС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию агентства Reuters.

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«Министерство иностранных дел Норвегии уведомило нас, что работа с трубопроводами будет нарушением предписаний королевства в области санкционной политики, а, соответственно, и санкционных правил ЕС», — сказано в поступившем в распоряжение агентства заявлении компании.

27 сентября 2022 года компания — оператор подводных газопроводов Nord Stream AG сообщила о «беспрецедентных разрушениях», произошедших днем ранее на трех нитках морских газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». По данным шведской сейсмологической службы 26 сентября на маршрутах залегания трубопроводов были зарегистрированы два взрыва. Генеральная прокуратура России инициировала в связи с этим возбуждение дела об акте международного терроризма.