Росстат сообщил о снижении численности населения в РФ на 555 тысяч человек за год

На 1 января 2023 года численность населения России составила 146 миллионов 424 тысячи 729 человек.

Об этом свидетельствуют предварительные данные Росстата.

Уточняется, что данные приведены без учета официальных сведений по Донецкой и Луганской народным республикам, а также Запорожской и Херсонской областям.

На 1 января 2022 года показатель (с учетом итогов переписи населения 2020 года) составлял 146 миллионов 980 тысяч 61 человек. Таким образом, численность населения страны за минувший год снизилась на 555 332 человека.

Городское население составило около 109,6 миллиона человек, сельское — примерно 36,8 миллиона.

Статистическое ведомство поясняет, что оценка численности населения производится на основании итогов последней переписи населения, к которым ежегодно прибавляются числа родившихся и прибывших на территорию РФ и вычитаются числа умерших и выбывших из страны.

Согласно данным Росстата, естественная убыль населения, то есть превышение числа умерших над числом родившихся, в январе-ноябре 2022 года сократилась на 42,5% по сравнению с январем-ноябрем 2021 года, составив 543,4 тыс. человек против 945,1 тыс. годом ранее.

Число родившихся в январе-ноябре прошлого года уменьшилось на 6,8%, до 1 197 837 детей против 1 284 888 в январе-ноябре 2021-го. Число умерших снизилось на 21,9%, до 1 741 238 человек с 2 229 980 человек в январе-ноябре 2021 года.