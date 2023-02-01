Солнечная нефть: в Оренбургской области открыли необычное месторождение

«Газпром нефть» открыла новое месторождение в Ташлинском районе Оренбургской области, геологические запасы которого оцениваются в 53 млн тонн н.э. При бурении поисково-оценочной скважины на Солнечном лицензионном участке с рекордной глубины в 5,8 км компания получила фонтанный приток нефти дебитом свыше 490 м3 в сутки. Нефть имеет необычный ярко-оранжевый цвет, относится к легким сортам и не содержит примесей, сообщили в пресс-службе «Газпром нефти».

Статья по теме: «Роснефть» открыла новую нефтяную залежь в ЯНАО

«Глубина скважины составила рекордные для "Газпром нефти" 5,8 км. Результаты бурения подтвердили потенциал Солнечного и соседних участков, а также перспективность геологоразведочных работ, которые "Газпромнефть-Гео" сегодня ведет на юго-западе Оренбургской области. Для подготовки новой ресурсной базы до 2030 года предприятие планирует провести в регионе 3D-сейсморазведочные работы и пробурить 15 новых поисково-разведочных скважин», — сообщили в компании.

Зампред правления «Газпром нефти» Вадим Яковлев отметил, что для хорошо изученной Волго-Уральской нефтегазоносной провинции открытие такого масштаба можно считать очень серьезным успехом.

