Трутнев заявил, что механизм «квоты в обмен на инвестиции» может быть отрегулирован

В механизме «квоты в обмен на инвестиции» есть определенные «погрешности», в этой связи возможна его корректировка.

Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Трутнев. Он подчеркнул, что все принципы, заложенные президентом РФ при формировании механизма, должны сохраняться. «Сегодня там есть некоторые сигналы, что есть какие-то погрешности в работе этой системы. Посоветуемся и вместе, если будет такая необходимость, то в Москве проведем совещание с участием Росрыболовства, посмотрим, что надо отрегулировать», — цитирует вице-премьера «Интерфакс».

Трутнев добавил, что обязательства должны строго выполняться как со стороны рыбаков, так и со стороны властей, при этом изъятие части инвестквот недопустимо.

«Я не скажу, что Дальнему Востоку чего-то не хватает с точки зрения квот. Но мы смотрели по дороге бумаги, где у ряда чиновников возникли мысли по изъятию части квот. Мы этого не допустим, это совершенно неправильно. То есть люди строят корабли, строят перерабатывающие заводы и никаких изъятий у них даже быть не может», — заявил Трутнев.

Механизм распределения квот в обмен на инвестиции, разработанный Минсельхозом и Росрыболовством и действующий с 2017 года, предусматривает, что государство выделяет компаниям квоты на добычу водных биоресурсов в обмен на развитие добычи в виде строительства флота или переработки в виде строительства заводов. Половина квот на добычу краба распределяется на аукционах, их получатели должны строить краболовные суда на верфях в РФ.