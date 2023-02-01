ЦБ оценил объем кредитных каникул, предоставленных участникам СВО

По итогам 2022 года банки оформили участникам спецоперации и членам их семей 168 тысяч кредитных каникул на 63,6 млрд рублей. Мобилизованные представители малого и среднего бизнеса получили отсрочку платежей по кредитам на 395,5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Центробанка.

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«С конца сентября и до 31 декабря 2022 года банки оформили участникам СВО и членам их семей кредитные каникулы на 63,6 млрд рублей, в том числе в декабре — на 5 млрд рублей по 12,8 тыс. кредитов. Кроме того, в октябре — декабре прошлого года предоставлены кредитные каникулы на 395,5 млн рублей по 0,4 тыс. кредитов малого и среднего бизнеса, владельцы которого были мобилизованы», — сообщили в ЦБ.

В адрес Банка России в прошлом году поступила почти тысяча жалоб от военнослужащих и членов их семей на отказы в предоставлении кредитных каникул или списании задолженности. Обоснованными были признаны около 10% жалоб, они касались некорректного установления сроков каникул, неправильного начисления процентов или списания денег после того, как каникулы уже были предоставлены.

В ЦБ отметили, что без учета кредитных каникул, оформленных в связи с СВО, количество заявок на реструктуризацию кредитов от физлиц в декабре выросло по сравнению с ноябрем на 2%, а со стороны малого и среднего бизнеса осталось практически на том же уровне. В декабре банки реструктурировали 77,7 тыс. кредитных договоров граждан на 35,6 млрд рублей и 2,8 тыс. договоров МСП на 64 млрд рублей.

