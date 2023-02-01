Центробанк заговорил на языке трендов

Департамент исследований и прогнозирования Банка России опубликовал бюллетень «О чем говорят тренды». Как говорится в документе, регулятор уверен: отечественная экономика достаточно быстро адаптировалась к резкому изменению внешних условий. Это произошло благодаря стабильной работе финансовой системы, быстрой переориентации поставок и логистики, мерам поддержки со стороны ЦБ и правительства.

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Инфляционное давление нарастает

Российская экономика быстро адаптировалась к вызовам в 2022 году, подчеркнули в Банке России. Снижение экономической активности оказалось значительно менее глубоким, чем ожидалось в конце первого — начале второго кварталов сразу после реализации геополитических рисков. Денежно-кредитные условия были в целом стабильны, а курс рубля стабилизировался в январе.

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При этом экономическая активность в России в конце года немного повысилась, хотя в целом по итогам четвертого квартала осталась на уровне третьего квартала. Это произошло за счет расширения бюджетного стимула, принятых ранее решений по смягчению денежно-кредитной политики и рекордного урожая зерновых. Судя по оперативным показателям, российская экономика увеличивала активность в конце 2022 года, прежде всего в промышленности, сельском хозяйстве и сфере потребительских услуг, отмечают аналитики ЦБ.

В докладе говорится, что позитивную экономическую динамику в ноябре-декабре 2022 года во многом обеспечили экспортный и государственный спрос. «Рост в сельском хозяйстве транслировался в расширение производства в пищевой промышленности. Кроме того, смещение потребительского спроса от товаров к услугам привело к росту этого сегмента экономики. В случае более активного восстановления потребительского спроса общая экономическая активность может усилиться», — говорится в обзоре.

При этом в Банке России отмечают, что снижение прибыли в нефинансовом секторе экономики и сохраняющаяся геополитическая напряженность «неблагоприятно влияют на инвестиционную активность частного сектора». Замедление мировой экономики и вводимые в действие экспортные ограничения снижают спрос на российский экспорт, что несет риски для текущей позитивной экономической динамики, предупреждают в ЦБ. Одновременно там подчеркивают, что «влияние потолков цен на российскую нефть и нефтепродукты на объемы их экспортных поставок представляется ограниченным, исходя из текущей рыночной конъюнктуры».

Структурно, исходя из количества и качества трудовых ресурсов и основного капитала, а также технологического уровня, российская экономика выглядит несколько слабее, чем в 2021 году. Однако это не должно помешать ей в 2023 году увеличить производство в обрабатывающих отраслях промышленности и некоторых других отраслях при возможной стагнации или снижении в ряде других. При этом в случае возврата к потребительской модели поведения домохозяйств и снижения нормы сбережений возможны позитивные процессы в общеэкономической динамике в 2023 году с одновременным усилением инфляционного давления.

Рост цен остается пониженным, хотя и появляются признаки его постепенного ускорения. Баланс рисков в 2023 году смещен в сторону проинфляционных. Денежно-кредитная политика Банка России будет способствовать замедлению инфляции до 5–7% в 2023 году и ее возвращению к 4% в 2024 году. Ускорение месячного роста цен в декабре в значительной степени связано с индексацией тарифов на коммунальные услуги. Вместе с тем, наблюдается постепенное нарастание общего инфляционного давления и затухание эффекта временных дезинфляционных факторов, наиболее сильно проявившихся в осенние месяцы.

Цепочки передела на повестке дня

«Все может быть — это один из основных законов диалектики, — отметил в комментарии “Эксперту” информацию председатель совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза. — И ЦБ строго его придерживается при оценке состояния и возможных трендов развития российской экономики. Если оценка ЦБ состояния экономики достаточно полная и понятная, то прогноз её развития в 2023 году крайне осторожен, расплывчат и даже противоречив».

Действительно, сложно дать однозначный прогноз развития в условиях высокой степени неопределённости трендов мировой и российской экономики. Тем не менее, ЦБ обязан дать государству, бизнесу и населению более чёткие сигналы для встраивания их экономического поведения. ЦБ может и должен влиять на такое поведение, указал эксперт.

Ничего удивительного в оживлении активности российской экономики нет, согласился директор по инновациям в компании «ОС-Центр» Петр Заборцев. На фоне монетарного стимула, проведенного государством к концу года, экономика должна была отреагировать ростом выпуска – это нормально.

Еще в ноябре 2022 года профицит федерального бюджета оценивался в 557 млрд рублей. А по результатам всего года Минфин отчитался о дефиците федерального бюджета в 3,3 трлн рублей. Можно предположить, что большая часть дефицита все-таки была создана именно в декабре. А значит, экономика получила импульс государственного спроса и финансирования, рассказал «Эксперту» Петр Заборцев.

«Но, к сожалению, эффект от него вряд ли будет долгим. Мы входим в 2023 год с плановым дефицитом федерального бюджета почти в 3 трлн. А текущая конъюнктура, вкупе с прогнозами, позволяет многим экономистам, в том числе и мне, полагать, что реальный дефицит составит 8-10 трлн рублей. Даже 3 трлн дефицита — это весьма серьезная нагрузка. Рост этой нагрузки приведет правительство к развилке. Либо повышать налоги, либо секвестировать расходы, либо проводить денежную эмиссию», — предположил экономист.

Все варианты имеют свои последствия, констатировал он. Правительство, скорее всего, выберет тот или иной вариант эмиссии, как наименее социально опасный. Но так или иначе, последующая динамика российской экономики вряд ли будет связана с монетарными импульсами от государства. По крайней мере, в ближайшей перспективе.

«Я считаю, что наиболее продуктивным и наименее затратным способом развития экономики для государства будет выращивание необходимых цепочек передела. Необходимо обеспечивать необходимый расширенный выпуск в нужных секторах промышленности и обеспечивать продвижение продукции по цепочкам передела. В том числе обеспечивая необходимое финансирование, поставки и сбыт. Что-то подобное, как я полагаю, государство сейчас делает в ВПК. Предлагаемые сегодня инструменты типа кластерной инвестиционной платформы позволяют предположить, что что-то подобное готовится и в ключевых отраслях гражданской промышленности», — указал Петр Заборцев.

Это хорошее начинание, которое должно принести позитивные результаты добавил экономист. В целом главное, чтобы бюджетный кризис 2023 года не привел к тому, чтобы государство забыло о развитии и сосредоточилось только на выживании. Ведь экономика — основа и политики, и армии, и общества в целом.

Экономика продолжает переориентацию

Рост активности в экономике в конце 2022 года и в начале текущего в агропромышленном комплексе, промышленности и сфере потребительских услуг, обусловлен несколькими факторами, поделился с воим мнением с «Экспертом» Станислав Бовт, финансовый аналитик группы компаний CMS. Растущие бюджетные расходы за счет увеличения бюджетного дефицита поддерживают спрос, снижение безработицы, конкуренция на рынке труда и соответственно рост зарплат в рабочих профессиях и инженеров, в IT-индустрии (которых традиционно не хватает).

«Мне представляется, — подчеркнул Станислав Бовт, — что ускорение структурного изменения экономики и увеличение потребительского спроса приведет к незначительному, но росту в 2023 году. Позитивным и показательным примером может служить “Лукойл”, который в этом году планирует строительство заводов по производству карбамида».

Выйдя на дефицитный рынок азотных удобрений, «Лукойл» существенно повысит эффективность применения природного газа. Есть потенциал нарастить производство в пищевой промышленности, производстве калийных удобрений, автомобиле и авиастроении.

Позитивную экономическую динамику в ноябре-декабре 2022 года во многом обеспечили экспортный и государственный спрос, обратила внимание «Эксперта» на мнение ЦБ управляющий партнер SoNa Private Consulting Наринэ Беглярова. По ее словам, объемы экспортной торговли действительно к концу 2022 года возросли, возможно даже достигли того уровня, каким он был до СВО. Санкции привели к не к торговой блокаде России, а к перераспределению поставок. Руководство ФТС в октябре сообщало, что экспорт из России за девять месяцев 2022 года даже вырос на 25% к прошлогоднему периоду.

Эксперт напоминила, что весной Федеральная таможенная служба России перестала публиковать статистику по импорту и экспорту, поэтому мы получаем эти данные через таможенные службы других стран и сообщения от транспортных компаний. Известно, например, что российский транспортный оператор Fesco добавил новые суда и порты на маршрут с Турцией.

«Таким образом мы знаем, что импорт и экспорт из России пошел через дружественные страны: существенно вырос товарооборот России с Китаем и Турцией. Если до начала СВО 55% экспорта и импорта были связаны с “недружественными странами” (в основном за счет энергоносителей), то сейчас 45% занимает товарооборот только с такими странами Китай, Турция, Индия, Казахстан, Белоруссия, и более 10% принадлежит другим странам Африки и Азии», — сказала Наринэ Беглярова.

При этом товарооборот с «недружественными странами», добавляет она, во многом тоже продолжается. Например, Россия для США является одним из ключевых экспортеров алюминия, стали и титана, и в отсутствие прямого запрета американские металлурги продолжали закупать российские металлы. Экспорт алюминия из РФ в США в денежном выражении даже вырос к осени на 29%.

Судя по тенденциям, в 2023 российская торговля продолжает переориентироваться на страны, которые не ввели санкции, пока Запад постепенно сокращает товарооборот с Россией, заключила Наринэ Беглярова.