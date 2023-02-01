Забудьте про Россию: цены на газ в Европе определит новый фактор

Возвращение Китая на газовый рынок не сулит Европе ничего хорошего. Сжиженного газа (СПГ), которым европейские страны вместе с трубным газом из Норвегии и Алжира пытаются заменить газ из России, на всех не хватает. Жесткая конкуренция с азиатскими, в основном, странами у европейцев возникла уже в прошлом году. Благодаря денежным ресурсам они вышли из нее в 2022 году явными победителями и сумели без особых проблем наполнить подземные газовые хранилища (ПГХ). В этом году, однако, ситуация может существенно измениться. На сцену возвращается Китай, который в прошлом году ввиду локдаунов, вызванных пандемией, значительно снизил закупки СПГ. Китайский фактор вполне может поднять цены на газ летом и осенью, когда европейцы по традиции готовятся к предстоящей зиме и наполняют ПГХ.

Зима в северном полушарии вступила в свой последний календарный месяц. В европейских столицах надеются, что она не принесет неприятных погодных сюрпризов в виде продолжительных и сильных холодов и уже начинают думать о следующей зиме, зиме с 2023 на 2024 год. Пока перспективы вырисовываются не самые оптимистичные. С другой стороны, в прошлом году все в Старом Свете с куда большим страхом ждали нынешнюю зиму. И ничего, как говорится, пронесло!

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Кроме китайской экономики, скорее всего будет набирать обороты и европейская. А это значит рост спроса на газ, потому что несмотря на все заявления о приверженности к переходу на зеленую энергетику проблем в переходе от ископаемых видов топлива к возобновляемым источникам энергии меньше не становится.

«Когда китайская экономика набирает обороты, купить запланированные объемы (газа) на мировом рынке нелегко,- предупредил европейцев в январском интервью немецкому журналу Handelsblatt глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.- Отсутствие российского газа, возвращение Китая в качестве импортера (газа) и слабый рост производства (СПГ) – три фактора, который сделают следующую зиму вызовом».

Главной «угрозой» для Европы в отношении газа скорее всего окажется все же китайская экономика. Не удивительно, что европейцы сейчас пристально следят за тем, что происходит в Поднебесной и как она выходит из пандемии.

«Главными элементами ситуации сейчас являются неопределенность и насколько тяжелой будет следующая зима,- приводит Oil Price слова Агаты Демараис из Economist Intelligence Unit.- Существует тревога относительно китайского спроса (на газ), погоды и того, как наполнить хранилища в Европе. Все это трудно спрогнозировать, но главные опасения, конечно, цены».

По данным Оксфордского института энергетических исследований, Европа увеличила импорт СПГ в прошлом году до 141 млрд м³, т.е. на 70% (83 млрд м³ в 2021 г.). Европейские правительства потратили в 2022 году на субсидии населению и бизнесу в связи с дорогими газом и электроэнергией, по данным аналитического центра Брейгеля, 768 млрд долларов. Из-за высоких цен и теплой зимы потребление газа на континенте снизилось почти на 50% по сравнению с двумя предыдущими зимами. Это позволило сохранить в ПГХ по состоянию на начало последнего зимнего месяца почти половину газа.

Европе пока, по словам Демараис, «очень везет», но все может перевернуть с ног на голову Китай. Именно Поднебесная может сделать следующую зиму для европейцев трудной.

Все, конечно, будет зависеть от темпов восстановления китайской экономики. Напомним, что из-за вспышки пандемии в прошлом году она выросла всего лишь на 3,3%, что для Китая очень мало. На этот год поставлена цель – довести рост как минимум до 5%.

Опасения по поводу возврата Поднебесной имеют под собой все основания. На КНР приходится почти пятая часть всего потребления нефти в мире, а в 2021 году она обошла Японию и стала крупнейшим на планете импортером сжиженного газа. Можно напомнить также и то, что на Поднебесную приходится более половины спроса на медь, никель и цинк и еще многое другое.

Если китайская экономика будет восстанавливаться быстро, то она будет оказывать сильное давление на цены на сырье и сохранит не только в Европе, но и на всем Западе высокую инфляцию.

Сейчас, кстати, в Китае аномально холодно и поэтому начинает ощущаться нехватка газа. Это означает, что даже в случае медленного восстановления китайской экономики, вызванного, к примеру, не самой благоприятной эпидемиологической обстановкой, китайские власти, наученные опытом холодного января, постараются заготовить побольше газа к следующей зиме. Напомним, в конце прошлого года китайские компании даже продавали излишки СПГ Европе. В конце 2023 года такая ситуация едва ли повторится.

С другой стороны, с учетом быстрого роста спроса на газ в этом году Пекин, не желая сам покупать его по высоким ценам, постарается сделать так, чтобы они не были слишком высокими.

Учесть эти и множество других нюансов крайне трудно. Поэтому и прогнозы делать сейчас – неблагодарное дело, что, кстати, подтверждают несбывшиеся прогнозы на текущую зиму.

«В долгосрочной перспективе,- говорит Агата Демараис,- Европа может находиться в очень даже неплохой позиции благодаря предпринятым мерам. Однако в краткосрочной перспективе существуют очень большие проблемы с инфляцией и ценами».

