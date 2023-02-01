В Госдуме назвали оптимальный курс рубля к доллару для экспортеров и импортеров

Снижение курса рубля к доллару в последние дни обусловлено больше политическими, а не экономическими факторами, однако оптимальный курс, который позволит сбалансировать интересы экспортеров и импортеров, составил бы 77-78 рублей за доллар.

Об этом в беседе с «Парламентской газетой» заявил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Ситуация на рынке колеблющаяся. Сейчас рубль на уровне 70 рублей за доллар, совсем недавно 67-68 рублей за доллар было, летом — 63 рубля за доллар. С моей точки зрения, для нашей экономики лучше, если рубль будет в пределах 77-78 рублей за доллар — для того, чтобы сбалансировать интересы и экспортеров нашей российской продукции, для того, чтобы они могли получаемую валюту обменивать на больший объем рублевой массы и направлять на решение эконмических задач, но при этом этот курс он, конечно, должен быть выгоден и импортерам. Мы покупаем оборудование и комплектующие для нашей экономики», — сказал депутат.

Аксаков отметил, что на нынешний курс оказывают влияние разнообразные факторы, в том числе политические. «Сейчас говорить о рыночной составляющей в значительной степени не приходится, там много политических факторов, думаю, что нынешнее ослабление все-таки больше политически обусловлено, нежели экономически факторы на него повлияли», — предположил парламентарий.

Курс Центробанка на 1 февраля составляет 70,5 рубля за доллар, неделю назад он был на уровне 68,7 рубля за доллар.