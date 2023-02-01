В России в 2023 году появится «умная операционная», способная свести к минимуму ошибки хирургов

Специалисты Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) разработали концепцию «умной операционной» — комплекса хирургического оборудования и инженерных систем в сочетании с цифровыми технологиями.

Разработка позволит свести к минимуму ошибки хирургов в ходе операций, ее начнут внедрять уже в этом году, пишет «РИА Новости» со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РФ.

Сообщается, что в рамках проекта был разработан и протестирован ряд инновационных продуктов, обеспечивающих доступ к актуальным данным о пациенте и его состоянии. Все сведения выводятся на мониторы хирургов во время операции, а по ее завершении архивируются в специальной информационной системе. У медиков появится возможность отслеживать план операции, а специальные нейронные алгоритмы будут анализировать и поддерживать принятие решений. Помимо этого, врачи получат возможность проводить видеоконсультации с коллегами непосредственно во время операции.

Первую «умную операционную» планируется открыть в 2023 году в клинике СамГМУ.

«Создание концепции "умной операционной" — следующий шаг на пути к медицине будущего. Это инновационное решение значительно упростит работу врачей, автоматизирует многие процессы, сократит риск ошибок и, в конечном итоге, значительно повысит качество оказания медицинской помощи», — приводятся слова ректора СамГУ Александра Колсанова.

Уточняется, что комплекс будет оснащен бесконтактным управлением оборудованием, биометрической системой доступа, а также системой контроля готовности оборудования, наличия инструментов и бесперебойного энергопитания.

Компания «АнтенМед», которая выступает индустриальным партнером СамГМУ, займется поставками оборудования, в том числе медицинского, а также внедрением комплекса чистых помещений.