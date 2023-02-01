В России вступил в силу запрет на продажу нефти по контрактам с «потолком цен»

В РФ вступил в силу запрет на продажу нефти по контрактам с «потолком цен»

Российским компаниям с 1 февраля запрещено продавать нефть, если контракт содержит условие предельных цен, введенное в прошлом году странами G7.

Указ в ответ на введение очередных ограничений против России подписал президент РФ Владимир Путин в конце 2022 года. Запрет действует до 1 июля текущего года и применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя. При этом глава государства может сделать исключения из запрета на основании специального решения.

Сообщается, что премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал постановление, в котором определены правила мониторинга исполнения указа. В частности, компании и физлица, заключившие контракты на поставку, обязаны следить за отсутствием в документах и дополнениях к ним положений о price cap. Кроме того, экспортеры обязаны обеспечить мониторинг неприменения потолка цен до конечного покупателя. О наличии подобной информации необходимо информировать ФТС и Минэнерго.

Также поставщики обязуются предоставлять ФТС контракт на поставку и заявление, подтверждающее отсутствие там положений о применении price cap.

Контроль за соблюдением указа возложен на Минэнерго, которое до 1 марта по согласованию с Минфином должно утвердить порядок мониторинга цен на экспортируемую российскую нефть. Также компании должны направлять Минэнерго информационные материалы о фактическом исполнении контрактов на поставку товаров, включающие в том числе сведения об иностранных покупателях, направлениях и условиях поставок. На основании этого ведомство подготовит отчет о результатах мониторинга информации от поставщиков и ФТС.

Введенные в декабре прошлого года ограничения по ценам на сырье из РФ предполагают, что компаниям из стран G7 и Евросоюза можно перевозить российскую нефть и нефтепродукты, а также оказывать услуги по морской транспортировке только в случае, если они продаются по установленному ценовому потолку. Для нефти лимит установлен на уровне $60 за баррель, для нефтепродуктов он будет установлен до 5 февраля, когда вступает в силу эмбарго на импорт российских нефтепродуктов странами ЕС.