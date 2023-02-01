Владимир Ефимов: 150 участков земли выставят на торги власти Москвы в 2023 году

Мэрия столицы в 2023 году выставит на торги около 150 участков под размещение коммерческих объектов и строительство частных жилых домов. Об этом сообщил 1 февраля заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, территории будут предлагать как в аренду, так и на продажу. На них можно будет построить частные жилые дома, а также коммерческие, промышленные или спортивные объекты. «В 2023 году город планирует выставить на торги около 150 территорий, более половины из них будут предложены горожанам для строительства частных домов», — сказал Владимир Ефимов.

Он уточнил, что в прошлом году предприниматели и граждане арендовали и купили у города 100 земельных наделов.

Из них 26 договоров аренды заключили с предпринимателями, которые построят торговые, бытовые и спортивные объекты, а также многофункциональные комплексы и производства. «Для индивидуального жилищного строительства москвичи арендовали или приобрели 74 участка», — добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Напомним, частные лица могут участвовать в торгах на право покупки или аренды земли под ИЖС. Представители малого бизнеса и самозанятые — в аукционах на строительство нежилых зданий площадью до 1,5 тыс. кв. м.