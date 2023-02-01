Власти согласовали продажу «Вымпелкома»

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций согласовала условия сделки по продаже оператора связи «Вымпелком» (работает на российском рынке под брендом «Билайн», в настоящее время принадлежит нидерландскому холдингу VEON) российскому топ-менеджменту, сообщает РБК со ссылкой на источники.

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Ранее комиссия рассматривала сделку 26 января, но окончательного решения не вынесла.

В ноябре 2022 года VEON объявил о продаже «Вымпелкома» пяти представителям российского топ-менеджмента компании: гендиректору Александру Торбахову, исполнительным вице-президентам Светлане Кирсановой, Максиму Зайкову, Валерию Шоржину и вице-президенту по корпоративному развитию, слияниям и поглощениям Ренату Насретдинову. Холдинг оценил стоимость актива в 370 млрд рублей, исходя из мультипликатора 3,2 EBITDA, прогнозируемого по итогам 2022 года. Однако, в соответствии с достигнутым соглашением, VEON должен был получить из них только 130 млрд рублей — оставшаяся часть должна была быть погашена за счет списанного на российский бизнес долга. Ожидалось, что сделка будет завершена не позднее 1 июня 2023 года, но сохранялись возможности продления этого срока, если «не будут получены необходимые лицензии и разрешения регулирующих органов».

При этом, уточняет РБК, указанные 130 млрд рублей VEON должен был получить не в виде денег, а путем взаимозачета долговых обязательств. Предполагалось, что «Вымпелком» выкупит облигации голландского холдинга у российских держателей, после чего VEON в обмен на долг по этим бондам простит российскому оператору 130 млрд рублей по сделке.

Речь шла о двух выпусках облигаций холдинга: на 1 млрд долларов США со ставкой 5,95% и сроком погашения 13 февраля 2023 года и на 700 млн долларов со ставкой 7,25% до 26 апреля 2023 года. Большинство их держателей — российские лица или структуры. Из-за санкций VEON не имел возможности расплатиться с ними напрямую.

«Вымпелком», указывает РБК, ссылаясь на источники, предлагал выкупить облигации с дисконтом или обменять их на собственные бонды с более длинным сроком погашения и пониженной ставкой купона, что привело бы к убыткам держателей. Российские власти, в лице Минфина, ЦБ и правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, настаивали, чтобы российская компания полностью расплатилась по обязательствам материнского холдинга перед российскими держателями бумаг. Из-за этого на заседании комиссии 26 января рассмотрение вопроса отложили.

В ходе сегодняшнего согласования, уточняет источник РБК, были учтены замечания о том, что «все держатели бондов должны получить равные условия».