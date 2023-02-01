Ефимов: инвесторы Москвы возведут более 500 тыс. кв. м. коммерции за пределами ТТК

Власти Москвы в 2022 году заключили 48 соглашений с инвесторами, которые намерены построить более 500 тыс. кв. м. коммерческих объектов за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК). Их также освободят от дополнительных повышенных платежей за первый год аренды, сообщил 1 февраля заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Напомним, девелоперы должны внести дополнительный платеж в первый год аренды земельного участка, взятого под строительство или реконструкцию. Его размер зависит от площади здания. Но для тех инвесторов, кто строит коммерческие объекты за пределами ТТК, этот платеж отменен с 2019 года. Эта льгота позволяет застройщикам сэкономить на строительстве и вкладываться в объекты, где будут созданы новые рабочие места.

«В 2022 году с девелоперами были заключены дополнительные соглашения к договорам аренды, согласно которым за пределами ТТК возведут 48 коммерческих объектов: новые офисы, магазины, автомастерские, банки и предприятия общественного питания. Их общая площадь составит 511 тыс. кв. м», – сказал Владимир Ефимов.

По его оценке, строительство новых коммерческих объектов за пределами ТТК помогает создавать рабочие места там же, где возводят и новое жилье. Благодаря этому москвичи смогут работать ближе к дому и сократить время в пути.

«Оформленные в 2022 году дополнительные соглашения касаются земельных участков площадью 28 га, расположенных во всех административных округах столицы. Больше всего новых объектов появится в СВАО – 217 тыс. кв. м. на территории 9,8 га», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. В свою очередь, в ЗАО планируется возвести 32 тыс. кв. м. недвижимости на территории площадью 3,2 га, а в ЮЗАО – почти 84 тыс. «квадратов» на участках общей площадью около 2,7 га, резюмировал он.