В Великобритании началась крупнейшая за треть века общенациональная забастовка

Судя по всему, на Британских островах повторяется «зима тревоги» с мощнейшими забастовками почти полувековой давности. В первый день февраля, на следующий день после принятия парламентом нового закона, который вполне можно назвать «антизабастовочным», в Великобритании проходит общенациональная забастовка госслужащих. Закон еще должна утвердить Палата лордов, но всем известно, что верхняя палата всегда утверждает законопроекты, принятые Палатой общин, нижней палатой парламента Соединенного Королевства. По предварительным данным, протестовать против фактического замораживания зарплаты при быстро растущих ценах в магазинах и нового закона, запрещающего участвовать в забастовках работникам экстренных служб и железнодорожникам, вышли как минимум полмиллиона человек.

Параллельно с забастовкой Британский конгресс тред-юнионов (TUC), объединяющий 65 профсоюзов королевства с почти 6 миллионами членов, спланировал демонстрации в больших городах против новой политики нового правительства и отказа властей вести переговоры с профсоюзами о повышении зарплат госслужащим.