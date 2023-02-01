В Великобритании началась крупнейшая за треть века общенациональная забастовка

Судя по всему, на Британских островах повторяется «зима тревоги» с мощнейшими забастовками почти полувековой давности. В первый день февраля, на следующий день после принятия парламентом нового закона, который вполне можно назвать «антизабастовочным», в Великобритании проходит общенациональная забастовка госслужащих. Закон еще должна утвердить Палата лордов, но всем известно, что верхняя палата всегда утверждает законопроекты, принятые Палатой общин, нижней палатой парламента Соединенного Королевства. По предварительным данным, протестовать против фактического замораживания зарплаты при быстро растущих ценах в магазинах и нового закона, запрещающего участвовать в забастовках работникам экстренных служб и железнодорожникам, вышли как минимум полмиллиона человек.
Параллельно с забастовкой Британский конгресс тред-юнионов (TUC), объединяющий 65 профсоюзов королевства с почти 6 миллионами членов, спланировал демонстрации в больших городах против новой политики нового правительства и отказа властей вести переговоры с профсоюзами о повышении зарплат госслужащим.
«Февральская» забастовка – последняя в длинном списке акций протестов, захлестнувших Британские острова. Достаточно вспомнить мощные забастовки медсестер, учителей и работников почты, протестовавших против маленьких зарплат.
Несмотря на нарастающее давление премьер-министр Риши Сунак заявил, что его правительство не собирается увеличивать зарплаты госслужащим из-за так называемой «зарплатной спирали», согласно которой высокие зарплаты приводят к росту цен в магазинах и увеличению инфляции.
Если верить правительственной статистике, то рост зарплат в Великобритании сейчас самый высокий более чем за 20 лет. Власти однако забывают при этом добавить, что в любом случае зарплаты все равно не успевают за галопирующей инфляцией.
Глава TUC Пол Новак осудил жесткую позицию правительства по переговорам о повышении зарплат и подчеркнул, что именно она вызывает негодование рабочих и провоцирует забастовки и демонстрации.
Последняя неделя января выдалась в Великобритании богатой на акции протеста. Забастовка 1 февраля стала 13-й по счету акцией. Об активности британцев красноречиво говорит график мероприятий.
23 января состоялась забастовка работников скорой помощи Западного Мидленда. На следующий день к ним присоединились коллеги с Северо-запада Англии, требовавшие повышения зарплат.
25 января из-за забастовки водителей в Лондоне не ходили общественные автобусы. В тот же день продолжили бастовать учителя в Шотландии.
В четверг не вышли на работу более 4 тысяч физиотерапевтов. К уже бастующим коллегам присоединились работники скорой помощи в Северной Ирландии. 28 января в Англии и Уэльсе не работали 80 судов, сотрудники которых требовали повышения зарплат.
По массовости и накалу нынешние забастовки напоминают общенациональную забастовку в июле 1989 года, когда экономика потеряла почти 2,5 млн человеко-дней. Это, конечно, очень много, но все же намного меньше 12 с лишним миллионов человеко-дней, потерянных в результате «зимы тревоги» в сентябре 1979 г.