Заммэра Ефимов: госзакупки на 94 млрд рублей провели через портал поставщиков в 2022 году

Государственные и муниципальные заказчики в 2022 году разместили на портале поставщиков более 609 тыс. закупок на общую сумму почти 94 млрд рублей. Об этом сообщил 1 февраля заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Портал поставщиков остается востребованным ресурсом для проведения оперативных закупок: в 2022 году на нем проведено 609,2 тысячи закупок, что на 25 тысяч больше, чем в 2021 году», – сказал Владимир Ефимов. По его словам, заказчики закупили продукции на общую сумму в 93,9 млрд рублей, сэкономив около 7,9 млрд благодаря конкуренции между поставщиками.

Власти столицы ожидают, что обновления и дополнения портала привлекут еще большее количество его пользователей. Так, минувшим летом для московских заказчиков увеличили предельный размер закупок: до 5 млн рублей на закупку товаров и до трех млн — на услуги (раньше этот лимит составлял 600 тыс.). «Благодаря увеличению предельных размеров закупок через котировочные сессии московские заказчики теперь могут приобретать необходимые товары, работы и услуги в большем объеме, увеличивать экономию за единицу продукции, планировать закупки в более долгосрочной перспективе, а для поставщиков это гарантирует стабильную прибыль и спрос на продукцию, возможность работы напрямую с городом», — подчеркнул руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков. По его оценке, столица уже заключила более двух тыс. контрактов на новых условиях, их общая сумма составила 3,7 млрд рублей. «Средняя цена контракта при этом составила 1,8 млн», — добавил Щербаков.

Кроме того, осенью на портале запустили бот автоматических ставок, с помощью которого поставщики могут участвовать в нескольких котировочных сессиях одновременно. А новый логистический сервис позволяет предварительно рассчитать стоимость доставки. «Росту числа и объема закупок на портале способствует в том числе развитие функционала и удобства платформы. В 2022 году для пользователей был упрощен процесс регистрации юридических лиц и ведения документооборота, запущены новые цифровые инструменты для эффективной работы, — отметил заместитель руководителя департамента информационных технологий города Москвы Роман Урнышев. По итогам прошлого года к работе на ресурсе присоединились более 43 тыс. новых пользователей, а заказчиками теперь могут выступать также и физические лица, добавил он.

Напомним, портал поставщиков власти Москвы запустили в 2013 году, чтобы автоматизировать закупки малого объема. По официальным данным, на нем заключают более 1,5 тыс контрактов в день. А число товаров, работ и услуг, представленных на портале, к концу 2022 года превысило два млн единиц.