Сегодня Группа «Самолет» опубликовала данные управленческой отчетности за прошлый год. В целом, все показатели выглядят очень сильно. Чистая прибыль относительно 2021 г. выросла на 57%, до 22,2 млрд руб., выручка — на 49% до 194,9 млрд руб., EBITDA — на 68% до 48,2 млрд руб.
Акции девелоперов круто взлетели на «Самолете»
Группа «Самолет» объявила сильные на первый взгляд результаты деятельности за 2022 год, и тем самым вытащила в лидеры роста акции других застройщиков. Но в отчетности есть и тревожные моменты/
Коллаж: Тамара Ларина
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