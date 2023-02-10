Акции девелоперов круто взлетели на «Самолете»

Сегодня Группа «Самолет» опубликовала данные управленческой отчетности за прошлый год. В целом, все показатели выглядят очень сильно. Чистая прибыль относительно 2021 г. выросла на 57%, до 22,2 млрд руб., выручка — на 49% до 194,9 млрд руб., EBITDA — на 68% до 48,2 млрд руб.

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