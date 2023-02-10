Финансовые рынки Фондовый рынок

Акции девелоперов круто взлетели на «Самолете»

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
10 февраля 2023, 13:47

Группа «Самолет» объявила сильные на первый взгляд результаты деятельности за 2022 год, и тем самым вытащила в лидеры роста акции других застройщиков. Но в отчетности есть и тревожные моменты/

Коллаж: Тамара Ларина