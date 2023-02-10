Акции дня: бумаги «Норникеля» снизились на фоне отчетности

Котировки компании «Норильский Никель» торговались в отрицательном диапазоне на Мосбирже во пятницу, 10 февраля. За день акции подешевели на -0,78% до 14 802 рублей.

Трейдеры продавали акции на фоне слабой отчетности за 2022 год: чистая прибыль в годовом выражении снизилась на 16% до 5,9 млрд долларов. Консолидированная выручка уменьшилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 16,9 млрд долларов. Как пояснили в «Норникеле», падению показателей способствовало снижение цен на медь и металлы платиновой группы, а также сокращение продаж из-за удлинения логистических цепочек и необходимости выхода на новые рынки. О размере выплат по дивидендам в компании пока не сообщили. Предприятие также должно раскрыть новую дивполитику.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал -0,04% до 2261,58 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,62% до 971,95 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:38 мск составила 86,32 долларов за баррель (+2,18%). Российская валюта слабела– 73,05 руб. за доллар.