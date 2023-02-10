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S&P 500: все дороги ведут вниз

Глеб Баранов
10 февраля 2023, 10:30

Вчера S&P 500 пробил важный уровень поддержки, упав ниже 4100 пунктов. Прибылям Disney и PepsiCo было трудно перевесить неудачу аукциона по размещению казначейских облигаций. Тем более что инверсия кривой их доходности падала в 1981 год, обещая рецессию.

Коллаж: Тамара Ларина