S&P 500: все дороги ведут вниз

Инверсия кривой доходности казначейских обязательств – это редкая ситуация, когда дальние бумаги приносят меньше, чем короткие. Можно верить или нет в то, что она предсказывает рецессию в США, но она всегда появляется перед ее началом.

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