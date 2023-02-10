Инверсия кривой доходности казначейских обязательств – это редкая ситуация, когда дальние бумаги приносят меньше, чем короткие. Можно верить или нет в то, что она предсказывает рецессию в США, но она всегда появляется перед ее началом.
S&P 500: все дороги ведут вниз
Вчера S&P 500 пробил важный уровень поддержки, упав ниже 4100 пунктов. Прибылям Disney и PepsiCo было трудно перевесить неудачу аукциона по размещению казначейских облигаций. Тем более что инверсия кривой их доходности падала в 1981 год, обещая рецессию.
Коллаж: Тамара Ларина
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