«Авито Недвижимость» объединили с сервисом по поиску новостроек «Румбери»

Сервис объявлений Avito купил 100% ООО «Румбери» — платформы по поиску новостроек в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Подмосковье и Ленобласти.

По данным ЕГРЮЛ, на которые обратило внимание агентство «Интерфакс», покупателем выступило основное юрлицо Avito — ООО «Кех Екоммерц». Проект выкуплен у Михаила Хайкина (гендиректор ООО, владел 60,48%) и Валентина Бочкова (39,52%).

Сообщается, что сервис консолидируется под проект «Авито Недвижимость».

«Румбери» находит жилье в новостройках от застройщика, а также оказывает консультации по ценам, планировкам, инфраструктуре и транспортной доступности объектов.

По информации «Авито Недвижимости», в портфель «Румбери» входят предложения о 456 новостройках от 118 застройщиков в столице, Подмосковье и Новой Москве, а также данные о 271 проекте от 99 компаний в Санкт-Петербурге и Ленобласти.

Сервис является технологическим партнером «Авито Недвижимость» несколько лет, отмечает агентство.

Согласно сведениям «СПАРК-Интерфакс», ООО «Румбери» зарегистрировано в 2015 году в Туле. По итогам 2021 года выручка компании составила 116,1 млн руб. (рост в 3,3 раза по отношению к 2020-му), чистая прибыль — 6,6 млн руб.

«Авито Недвижимость» работает с 2012 года. По состоянию на август 2022 года в среднем за месяц на платформе ежедневно было доступно около 2,8 млн активных предложений по всей России, суммарно они собрали более 1,5 млрд просмотров. Ежедневно на сервисе размещались около 30 тыс. новых объявлений о продаже и аренде недвижимости. Ежемесячная аудитория платформы — 42 млн человек.