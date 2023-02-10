Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Совет директоров Банка России оставил ключевую ставку на прежнем уровне. С 19 сентября ставка составляет 7,5% годовых. Аргументируя свое решение, ЦБ отметил, что «текущие темпы прироста цен возрастают, оставаясь умеренными в части устойчивых компонентов». Инфляционные ожидания населения и бизнеса, по мнению регулятора, снизились, но сохраняются на повышенном уровне. При усилении проинфляционных рисков ЦБ не исключил повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

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«Динамика экономической активности складывается лучше октябрьского прогноза Банка России. Хотя население по-прежнему проявляет осторожность в потребительском поведении, появляются признаки восстановления потребительской активности. Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда усиливают проинфляционные риски», — заявили в ЦБ.

По оценке Банка России на 6 февраля, годовая инфляция составила 11,8% после 11,9% в декабре 2022 года. При этом текущие темпы прироста цен возрастают, ускорившись с начала текущего года. Увеличение инфляционного давления, по мнению специалистов ЦБ, происходит в том числе за счет волатильных компонентов, в особенности цен на плодоовощную продукцию, и произошедшего в конце прошлого года ослабления рубля. В то же время в части устойчивых компонентов текущие темпы прироста цен остаются умеренными, подчеркнули в ЦБ.

«При усилении проинфляционных рисков Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях», — отметили в ЦБ.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 17 марта 2023 года.

