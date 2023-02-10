Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Совет директоров Банка России оставил ключевую ставку на прежнем уровне. С 19 сентября ставка составляет 7,5% годовых. Аргументируя свое решение, ЦБ отметил, что «текущие темпы прироста цен возрастают, оставаясь умеренными в части устойчивых компонентов». Инфляционные ожидания населения и бизнеса, по мнению регулятора, снизились, но сохраняются на повышенном уровне. При усилении проинфляционных рисков ЦБ не исключил повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
«Динамика экономической активности складывается лучше октябрьского прогноза Банка России. Хотя население по-прежнему проявляет осторожность в потребительском поведении, появляются признаки восстановления потребительской активности. Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда усиливают проинфляционные риски», — заявили в ЦБ.
По оценке Банка России на 6 февраля, годовая инфляция составила 11,8% после 11,9% в декабре 2022 года. При этом текущие темпы прироста цен возрастают, ускорившись с начала текущего года. Увеличение инфляционного давления, по мнению специалистов ЦБ, происходит в том числе за счет волатильных компонентов, в особенности цен на плодоовощную продукцию, и произошедшего в конце прошлого года ослабления рубля. В то же время в части устойчивых компонентов текущие темпы прироста цен остаются умеренными, подчеркнули в ЦБ.
«При усилении проинфляционных рисков Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях», — отметили в ЦБ.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 17 марта 2023 года.