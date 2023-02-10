Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 20 тысяч

Число жертв серии землетрясений в Турции достигло 18 342, ранения получили 74 242 человека.

Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

«На данный момент число жертв — 18 тысяч 342, раненых 74 тысячи 242», — цитирует агентство сообщение AFAD.

Ранее Anadolu сообщило о 3162 погибших при землетрясении в Сирии.

Таким образом, общее число жертв стихии в двух странах превысило 20 тыс.

Напомним, 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции вблизи с границей Сирии произошло самое сильное за многие годы в этом регионе землетрясение магнитудой 7,7 баллов. Мощные толчки были зафиксированы и в других регионах страны, а также в Сирии, Египте, других государствах региона. После первых землетрясений были зарегистрированы сотни повторных толчков (афтершоков), магнитуда самого сильного из которых достигала 6,7.