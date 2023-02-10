Чистая прибыль «Норникеля» в 2022 году сократилась на фоне рекордного объема капитальных вложений

Чистая прибыль «Норникеля» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в минувшем году сократилась на 16% по сравнению с 2021-м, составив $5,9 млрд; показатель EBITDA снизился на 17%, до $8,7 млрд.

Об этом говорится в отчете компании.

Рентабельность по EBITDA составила 52% против 59% годом ранее, выручка сократилась на 5%, до $16,88 млрд.

При этом отмечается, что объем капитальных вложений компании увеличился на 55% и составил рекордные $4,3 млрд, в частноси, благодаря инвестициям во флагманские экологические и горно-металлургические проекты.

Чистый оборотный капитал вырос до $4 млрд против $1,27 млрд годом ранее за счет роста запасов металлопродукции, а также амортизации авансов от покупателей и прекращения услуг факторинга, указывается в отчете.

«Ограничительные меры экономического характера, введенные рядом стран против России, продолжают оказывать негативное воздействие на производственную, сбытовую и инвестиционную деятельность Компании. Для минимизации этих рисков "Норникель" проводит работу по налаживанию альтернативных каналов закупок и сбыта, выстраивает новые логистические маршруты и осваивает новые рынки капитала», — говорится в пресс-релизе.

Президент «Норникеля» Владимир Потанин прокомментировал финансовые результаты компании, подчеркнув, что в прошлом году экономика РФ столкнулась с экстремальными вызовами. Потанин отметил, что выручка «Норникеля» составила $16,9 млрд благодаря высоким ценам на никель, а также восстановлению добычи в Норильском дивизионе. «С учетом перечисленных экстраординарных обстоятельств наша себестоимость существенно выросла. При этом, помимо прямого инфляционного давления, влияние на нее также оказали рост численности и дополнительные мотивирующие выплаты сотрудникам, индексация зарплат выше уровня российской инфляции, а также повышение ставок НДПИ», — пояснил глава предприятия.

По словам финансового директора компании Сергея Малышева, в настоящий момент «Норникель» рассматривает привлечение финансирования на рынках дружественных стран, прежде всего Китая.

«Мы регулярно оцениваем перспективы привлечения долгового финансирования на финансовых рынках дружественных стран, на которые, с одной стороны, направлен вектор дальнейшего развития бизнеса и присутствия компании, а, с другой стороны, которые обладают весомым риск-аппетитом в отношении "Норникеля". В этой связи прежде всего хотелось бы отметить рынок Китая и ряда других стран азиатского региона», — цитирует топ-менеджера ТАСС.