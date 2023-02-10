Cтруктура «Росатома» купит разработчика процессоров «Эльбрус»

Входящее в «Росатом» НПО «Критические информационные системы» приобретает 100% акций МЦСТ — разработчика процессоров «Эльбрус».

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Близкий к акционерам МЦСТ собеседник издания при этом сообщает, что в «Росатоме» не интересуются компанией.

По словам источника в самом МЦСТ, сделка была безденежной.

Уточняется, что переговоры о покупке компании начались еще полтора года назад, однако из-за слишком высокой цены, установленной ее владельцами, процесс был приостановлен, рассказал собеседник газеты на рынке микроэлектроники. По его словам, тогда «Росатом» рассматривался властями как «внятный инвестор, который может спасти актив».

По сведениям источника издания в одном из крупных российских производителей электроники, в прошлом году переговоры о возможной сделке продолжились.

И в «Росатоме», и в МЦСТ от комментариев отказались, отмечает газета.