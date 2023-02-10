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Эхо фискальных гроз: было страшно, но разум возобладал

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
10 февраля 2023, 09:50

Инвесторы быстро забыли фискальные угрозы властей и активно возобновили покупки акций. Индекс Мосбиржи так и не ушел ниже отметки 2250 пунктов, тем самым открыв дорогу на 2400. А вот с рублем ситуация тревожная

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