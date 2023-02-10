Эхо фискальных гроз: было страшно, но разум возобладал

Российский рынок акций вчера до полудня продолжал снижение. Инвесторы по-прежнему отыгрывали продажами рублевых активов возможность принятия властями решения о «добровольном взносе в бюджет» со стороны крупного бизнеса, о чем вчера говорил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Вниз рынок тянули и падавшие опережающим темпом акции Сбербанка, где прошла коррекция по факту выхода сильной отчетности.

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