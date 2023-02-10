Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала приговорили к 22 годам колонии

Люберецкий городской суд Московской области приговорил к 22 годам колонии строгого режима бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по уголовному делу об убийствах.

Соответствующий приговор, вынесенный на основании вердикта присяжных, огласил председательствующий по делу Геннадий Цой на выездном заседании в Московском областном суде, передает «Интерфакс».

Еше трое фигурантов дела — Марат Кадыров, Андрей Палей и Андрей Карепов — приговорены к 21, 17 и девяти c половиной годам колонии строгого режима соответственно.

Осужденные признаны виновными в покушении на убийство организованной группой из корыстных побуждений по найму общеопасным способом, убийстве организованной группой для сокрытия другого преступления, а также незаконном обороте оружия.

Дело против экс-губернатора по эпизоду об обороте оружия прекращено в связи с истечением срока давности.

Защита Фургала намерена обжаловать приговор, сообщает агентство.

По версии СК, бывший губернатор и Николай Мистрюков в 2004-2005 годах организовали покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов. По версии следствия, Фургал и Мистрюков были заказчиками преступлений, Карепов — организатором, а Кадыров и Палей — исполнителями.

Сергея Фургала задержали в ночь на 9 июля 2020 года в Хабаровске, он был доставлен в Москву. Сейчас он находится в СИЗО «Лефортово». В 2021 году Фургал стал фигурантом уголовного дела о преступном сообществе и особо крупном мошенничестве.

Вину экс-губернатор не признает ни по одному из пунктов. Мистрюков признал вину, заключил соглашение о сотрудничестве со следствием и дал показания на бывшего партнера. Его дело было выделено в отдельное производство, он находится под домашним арестом.