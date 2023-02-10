ФНБ даст регионам денег. Возможно, даже больше, чем у него есть

Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении и в целом законопроекта о предоставлении регионам специальных казначейских кредитов и особенностях использования средств ФНБ в 2023 году. Документ внесен на рассмотрение главой бюджетного комитета Андреем Макаровым и опубликован в базе нормативно-правовых актов нижней палаты российского парламента.

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Как отмечается в пояснительной записке, законопроект направлен на решение срочных задач по поддержке российской экономики, развитию субъектов РФ, созданию предпосылок для улучшения качества жизни граждан и деятельности предпринимателей. Документ, в частности, содержит изменения, направленные на исполнение поручения президента РФ об увеличении на 250 млрд рублей лимитов кредитования регионов из федерального бюджета на цели реализации инфраструктурных проектов с высокой социально-экономической эффективностью.

Законопроект предполагает возможность уже в нынешнем году предоставлять регионам новый вид специальных казначейских кредитов. Для их предоставления по решению правительства РФ предусматривается совершение отдельных операций со средствами организаций, определяемых кабмином, на отдельных казначейских счетах. При этом допускается превышение установленного на текущий год дефицита регионального (местного) бюджета и объема госдолга субъекта РФ (муниципального долга) на сумму специальных казначейских кредитов.

Чтобы обеспечить возможность направления средств Фонда национального благосостояния на реализацию необходимых стране проектов, законопроект предусматривает в 2023 году возможность финансирования из ФНБ самоокупаемых инфраструктурных проектов и осуществления иных инвестиций вне зависимости от размера средств ФНБ, размещенных на депозитах и счетах в Банке России. Эти изменения позволят обеспечить поддержку ключевых отраслей российской экономики в текущих условиях, сказано в пояснительной записке.

Кроме того, правительству России предоставляется право списать задолженность региона по бюджетным кредитам, полученным для погашения долга по региональным госбумагам и коммерческим кредитам. Задолженность может быть списана в объеме поступления в федеральный бюджет налоговых доходов от реализации новых инвестиционных проектов, которые будут одобрены до 1 января 2024 года.

Как сообщил «Прайму» Андрей Макаров, на законопроект уже поступило положительное заключение правительства.

«Оперативность принятия этого законопроекта для нас очень важна, по каждому из пунктов это различные причины. Поэтому, конечно, мы очень заинтересованы, чтобы этот законопроект был принят как можно быстрее», — сообщила изданию замглавы Минфина Ирина Окладникова.

Тактика — есть. Дело за стратегией

Принятие подобных законов и регуляторных действий абсолютно нормальны для текущей ситуации, полагает директор по инновациям в компании «ОС-Центр» Петр Заборцев. Очевидно, указывает он, что в России с декабря начинают развиваться параллельно два кризиса. Первый бюджетный. Эксперт напоминает, что дефицит федерального бюджета за декабрь 2022 составил около 3,8 трлн рублей, а в январе аналогичный он составил около 1,76 трлн рублей. И на фоне таких проблем в федеральном бюджете многие региональные бюджеты тоже сильно проседают.

Второй кризис, продолжает Заборцев, усугубляет проблемы региональных бюджетов. Это кризис частного спроса. По данным Росстата, в декабре 2022 года зафиксирована худшая годовая динамика по обороту розничной торговли в реальном выражении (-10,5%). Причина обоих кризисов одна: зависимость стабильности нашей экономики от экспортной выручки за поставки сырья.

Очевидно, говорит Заборцев, что сейчас внешняя конъюнктура складывается не в нашу пользу. Международные рестрикции приводят к снижению фактических объемов экспорта сырья и к высоким дисконтам относительно мировых цен. Да и сами мировые цены — скажем, на газ и нефть — далеки от своих пиковых значений. Особенно с учетом накопленного мирового уровня инфляции.

Оба кризиса бьют по обеим частям нашего традиционного за последние 20 лет насоса спроса: государственным расходам и распространяющимся по цепочке расходам сырьевых экспортеров. И если федеральный бюджет имеет в своем распоряжении ФНБ — как способ поддержать расходы, — то региональные бюджеты, как правило, таких резервных источников не имеют. А значит, будут вынуждены по факту сокращать расходы. И в первую очередь, разумеется порежут расходы на развитие экономики и новые проекты. Социальные расходы всегда у нас имеют приоритет, и власти регионов будут стремиться исполнить социалку в первую очередь.

Но сокращение региональных инвестиций приведет — с помощью эффекта мультипликатора — к еще более значимому снижению спроса и доходов в регионах. Поэтому федеральное правительство хочет поддержать регионы с помощью бюджетных кредитов, трансфертов, гарантий, списаний долгов и прочих инструментов. В целом, это неплохое решение. И, безусловно, необходимое с точки зрения тактики. Но оно, увы, не воздействует на корневую причину проблемы, которая, считает Заборцев, кроется в высочайшей зависимости стабильности нашей экономики от экспортных поступлений.

«Самой правильной политикой правительства сегодня видится попытка удержать расползающиеся в разные стороны балансы бюджетов, а изменение подхода к стимулированию экономики. Государству нужно начать выращивать отрасли, обеспечивая всеми доступными способами расширенный выпуск товаров и услуг — как в государственном, так и в частном секторе. И при этом домонетизируя все вновь созданные цепочки передела. Если правительство и ЦБ обеспечат условия, в которых у потребителя появятся деньги на приобретение вновь создаваемых товаров, то денег будет достаточно для проведения операций по всей цепочке спроса», — говорит Заборцев.

Да, отмечает он, это приведет к росту денежной массы. Но не приведет к росту инфляции. Дело в том, что монетарная инфляция возникает тогда, когда денежная масса становится больше, чем потребность в ней для целей денежного обращения. В случае же, когда мы целенаправленно создаем новые товары и услуги и под их обращение выпускаем деньги, может возникнуть даже дефляционный эффект. Поскольку потребность в деньгах может стать даже больше, чем их дополнительно выпущено.

В целом, читает Петр Заборцев, государству стоит наконец освоить новые приемы управления экономикой. Неординарные времена требуют неординарных решений. И время этих решений уже пришло.

Хорошо. Но хватит ли?

Регионы нуждаются в инвестициях, чтобы не тормозить свое развитие, поэтому и появляется такой инструмент — специальные казначейские кредиты, указывает руководитель коммуникационной группы «Влияние» Никита Донцов. По его словам, это пример длинных инвестиций, которые совершаются за счет свободных средств казначейства, и — в отличие от коротких инвестиций в российскую экономику, например, в рамках РЕПО-аукционов — дадут рост реального развития инфраструктуры.

Сегодня, когда западные финансовые рынки для нас закрыты, часть денег остаётся свободной. И у государства такие деньги есть, поэтому появляются множественные инструменты поддержки экономики, преимущественно кредитного характера, отмечает эксперт. Такая поддержка актуальна, учитывая общий спад внешних инвестиций в российские регионы.

Но, предупреждает Никита Донцов, объемы такой помощи не стоит переоценивать: всего будет предложено до 250 млрд рублей в виде кредитов, что сопоставимо с годовой доходностью казначейства от управления ликвидностью на общем счете — то есть, управляя всеми деньгами государства казначейство получает примерно столько же в виде процентов за год — в то время как инфраструктурные проекты могут нуждаться в десятках миллиардов рублей инвестиций.