Global Ports сменит страну регистрации с Кипра на РФ и произведет делистинг с Лондонской биржи

Global Ports Investments PLC в течение 2023 года сменит местонахождение c редомициляцией корпоративной структуры в Россию.

Соответствующие изменения в устав компании рассмотрят на внеочередном собрании 2 марта ее акционеры, указывается в повестке мероприятия. Уточняется, что редомициляция планируется в специальный административный район (САР) на территории острова Русский в Приморском крае.

Также Global Ports сообщила, что проведет делистинг своих GDR с Лондонской фондовой биржи с 10 апреля.

Крупнейший акционер Global Ports, группа «Дело» Сергея Шишкарева и «Росатома», комментируя решение компании, заявил о готовности «рассмотреть приобретение дополнительного ограниченного пакета» в компании.

«Группа компаний "Дело" сообщает о своей готовности рассмотреть приобретение дополнительного ограниченного пакета акций Global Ports в случае наличия интереса со стороны текущих владельцев GDR. Таким образом у акционеров, не согласных с планами Global Ports, появится возможность выйти из акционерного капитала компании», — говорится в сообщении группы, опубликованном на ее сайте.

Группе «Дело» принадлежат 61,5% акций Global Ports. Ilibrinio Establishment Ltd и Polozio Enterprises Ltd (бывшие владельцы НКК) владеют по 9%, free float составляет 20,5%.

Global Ports Investments PLC — ведущий оператор контейнерных терминалов на российском рынке по объему мощностей и контейнерному грузообороту. Терминалы Global Ports расположены в Балтийском и Дальневосточном бассейнах, а также в ключевых регионах внешнеторговых грузопотоков.

Консолидированный контейнерный грузооборот группы Global ports за I полугодие 2022 года снизился на 22,6% в годовом выражении, до 611 тыс. TEU. По итогам II квартала прошлого года консолидированный контейнерный грузооборот морских терминалов Global ports упал на 40,8%, до 248 тыс. TEU.