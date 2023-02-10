Известный политолог назвал условия, при которых Россия уйдёт из Крыма

Известный политолог, бывший украинский дипломат, публицист, историк и эксперт по вопросам русско-украинских отношений Ростислав Ищенко прокомментировал многочисленные заявления украинских и западных политиков, пропагандистов и военных о скором захвате ВСУ Крыма.

По его словам, чтобы РФ ушла с территории российского полуострова должны сложиться определённые обстоятельства, которых в данном моменте нет. Как подчеркнул политолог, сегодня российские силы успешно наступает на Украине и никаких предпосылок или смысла уходить из Крыма у Москвы просто нет.

«Я понимаю, если бы сейчас объединенные силы НАТО взяли, например, уже Воронеж или стояли бы под Москвой, окружили бы Петербург, готовились бы форсировать Волгу, тогда такие заявления были бы понятны, – цитирует Ищенко «Военное дело». – Тогда мог бы возникнуть вопрос об уходе из Крыма. Но таких проблем у нас сейчас нет».

При этом, как убеждён эксперт, Россия не только из Крыма не собирается уходить, но даже из Херсонской области.

«Даже, судя по всему, собираемся ещё и Харьков присоединить. А там, глядишь, за Харьковом и ещё чего-нибудь прирастёт к России», – подчеркнул Ищенко.

В этой связи он считает, что украинские и западные заявления по поводу Крыма не нужно рассматривать всерьёз.

«Ну и что, мы каждое их заявление обсуждать будем? Мало ли там в Киеве бреда несут», – резюмировал известный политолог.

Как ранее писал «Эксперт», Ищенко объяснил перестановки в российском командовании спецоперацией. По его мнению, все перестановки и назначение командующим СВО начальника Генштаба генерала Герасимова произошли тогда, когда резко усилилась опасность вступления Польши в конфликт.

«Таким образом, как считает он, Россия просто продемонстрировала, что она готова к расширению конфликта

«Было продемонстрировано, что Россия готова к развертыванию нескольких фронтов, Украинского, Белорусского, к координации их действий.

Всё это сделано для того, чтобы Запад понял, что лучше им не экспериментировать, так как по-всякому может сложиться», – пояснил политолог.