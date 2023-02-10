Китай перевернет ситуацию с газом для Европы

В Китае уже думают о новой зиме, зиме 2023-24 годов. Нынешняя зима еще не закончилась, а китайские компании уже сейчас рыскают по свету в поисках сжиженного газа (СПГ), который они хотят начать получать, начиная с лета, целый год. Bloomberg уверен, что эти поиски осложнят обстановку на газовых рынках и усилят дефицит газа.

В Европе с нескрываемой тревогой следят за энергетическими компаниями из Поднебесной и прекрасно понимают, что этим летом им едва ли удастся подготовиться к зиме и наполнить газом европейские подземные газовые хранилища так же легко и быстро, как в прошлом году. С возвращением Пекина на газовый рынок и с учетом аппетитов Поднебесной можно без особого риска ошибиться предположить, что газа на нем станет значительно меньше, чем было в прошлом году. Логика здесь простая: спрос благодаря Китаю резко вырастет, а предложение, если и вырастет, то намного меньше.