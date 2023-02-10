Китай перевернет ситуацию с газом для Европы

В Китае уже думают о новой зиме, зиме 2023-24 годов. Нынешняя зима еще не закончилась, а китайские компании уже сейчас рыскают по свету в поисках сжиженного газа (СПГ), который они хотят начать получать, начиная с лета, целый год. Bloomberg уверен, что эти поиски осложнят обстановку на газовых рынках и усилят дефицит газа.
В Европе с нескрываемой тревогой следят за энергетическими компаниями из Поднебесной и прекрасно понимают, что этим летом им едва ли удастся подготовиться к зиме и наполнить газом европейские подземные газовые хранилища так же легко и быстро, как в прошлом году. С возвращением Пекина на газовый рынок и с учетом аппетитов Поднебесной можно без особого риска ошибиться предположить, что газа на нем станет значительно меньше, чем было в прошлом году. Логика здесь простая: спрос благодаря Китаю резко вырастет, а предложение, если и вырастет, то намного меньше.
Китайская государственная нефтегазовая компания China National Offshore Oil Corp. (Cnooc) хочет организовать регулярные поставки СПГ в КНР с июня 2023 по июнь 2024 года. В самой компании не уточняют, сколько именно грузов газа им нужно, но подчеркнули, что поставщики должны предложить как минимум один корабль со сжиженным газом зимой.
Пекин, напомним, объявил в ноябре 2022 года об отмене коронавирусных ограничений. Страна пережила серьезную вспышку пандемии после отказа от стратегии нулевой терпимости к ковиду, но сейчас заболеваемость и смертность резко снизились и китайская экономика после недельных праздников по случаю китайского Нового года резко набирает обороты. Большинство экономистов сходятся во мнении, что вторая экономика планеты быстро восстановится после прошлогодних локдаунов и что в этом году Китай скорее всего вернет утраченный в 2022 году неофициальный титул главного импортера СПГ. Импорт Китаем СПГ в 2022 году, напомним, снизился приблизительно на 20%. Благодаря китайским энергетическим компаниям на газовом рынке ждут ажиотажного спроса на «голубое топливо» этим летом, а может быть, и раньше.
Очевидно, что перераспределение газовых потоков будет происходить, главным образом, за счет Европы. В Брюсселе понимают опасность и призывают европейцев не расслабляться и продолжать экономить энергию и газ.
Cnooc сейчас разместила уже вторую заявку на сжиженный газ. В декабре 2022 года китайский гигант заказал несколько газовозов на этот год. Несмотря на то, что декабрьская закупка покрыла совсем незначительную долю спроса КНР на топливо, она оказалась для Китая одной из крупнейших закупок в прошлом году.