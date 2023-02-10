Китайские компании наращивают закупки российской нефти

Несмотря на продолжающее давление Вашингтона Пекин, не собирается отказываться от российской нефти. Bloomberg пишет о том, что китайские крупные нефтяные компании, так называемые «мейджоры», и частные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) увеличивают импорт нефти из России. В консалтинговой компании Energy Aspects Ltd. (ЕА) считают, что Пекин намерен и дальше наращивать закупки российской нефти.
PetroChina Co. и CNOOC Ltd. После небольшой паузы возобновили импорт топлива из России. Как минимум, три танкера с нефтью, по данным ЕА, вышли в море, указав Китай как место назначения. Известны названия двух кораблей. По данным Kpler и Bloomberg это Crudemed и NS Arctic. Оба танкера загрузились нефтью в Приморске, основном месте погрузки нефти марки Urals. В Kpler считают, что покупатель – PetroChina.
Похоже, что и третий энергетический гигант из КНР - China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) тоже планирует в ближайшем будущем увеличить импорт российской нефти марки Urals.
Несмотря на решимость продолжать покупать нефть из России, китайские нефтяные гиганты все же ведут себя осторожно и стараются как можно реже говорить о сотрудничестве с Москвой, опасаясь санкций и репутационных потерь. В последние недели китайские компании вели себя пассивно, но, очевидно получив разрешение властей, сейчас начали энергично наверстывать упущенное и покупать российскую нефть.
Одновременно с нефтяными гигантами возобновили активные закупки российской нефти и частные НПЗ, известные как «чайники». Только они работают с нефтью марок ESPO и Sokol. «Чайники» возобновили импорт после недолгого перерыва в начале декабря прошлого года. Декабрьский перерыв объясняется необходимостью решить проблемы со страховкой перевозок, вызванные началом действия европейского эмбарго на российскую нефть, доставляемую по морю, и потолком цен на нее, разработанным G7.
Аналитическая записка Energy Aspects содержит прогноз, согласно которому ежедневный импорт китайскими компаниями российской нефти может вырасти в этом году на полмиллиона баррелей и достичь приблизительно 2,2 млн бар./д. К концу года импорт может выйти даже на 2,5 млн бар./д., если правительство КНР решит увеличить закупки нефти марки Urals, чтобы пополнить стратегические запасы.