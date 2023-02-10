Китайские компании наращивают закупки российской нефти

Несмотря на продолжающее давление Вашингтона Пекин, не собирается отказываться от российской нефти. Bloomberg пишет о том, что китайские крупные нефтяные компании, так называемые «мейджоры», и частные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) увеличивают импорт нефти из России. В консалтинговой компании Energy Aspects Ltd. (ЕА) считают, что Пекин намерен и дальше наращивать закупки российской нефти.

PetroChina Co. и CNOOC Ltd. После небольшой паузы возобновили импорт топлива из России. Как минимум, три танкера с нефтью, по данным ЕА, вышли в море, указав Китай как место назначения. Известны названия двух кораблей. По данным Kpler и Bloomberg это Crudemed и NS Arctic. Оба танкера загрузились нефтью в Приморске, основном месте погрузки нефти марки Urals. В Kpler считают, что покупатель – PetroChina.