Президент Франции Эммануэль Макрон допускает поставки Украине истребителей по запросу Владимира Зеленского, который был приглашен на саммит ЕС накануне, 9 февраля.

Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Вместе с тем глава государства отметил, что сейчас Франция предпочитает поставлять Киеву «более полезное» в нынешних условиях вооружение.

«Я абсолютно ничего не исключаю», — сказал президент, отвечая на вопрос о возможных поставках Киеву истребителей.

Макрон уточнил, что самолты не могут быть доставлены в ближайшие недели «ни при каких обстоятельствах». По его словам, на данный момент Приж намерен помогать Украине поставками самоходных артиллерийских установок Caesar.