Медведев: старик Байден может по рассеянности начать третью мировую войну

Президент США Джо Байден может по рассеянности начать третью мировую войну.

Об этом в своём Telegram-канале написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Подчеркнув, что «старик Байден собрался на второй срок», российский политик отметил, что на своём первом сроке глава Белого дома запомнился тем, что путает названия, имена, даты и теряется в собственном офисе, а также хранит в гараже личного дома секретные документы.

«Ещё он потратил на неизвестную рядовым американцам разваливающуюся страну больше 100 млрд долларов, но сваливает все экономические проблемы США на происки России; может по рассеянности начать третью мировую войну. Безусловно, прогрессирующая деменция – не помеха для того, чтобы снова избраться президентом США», – резюмировал Медведев.

Как ранее писал «Эксперт», Байден настроен идти на выборы, которые состоятся уже в конце 2024 года, и утверждает, что находится в «отличной форме» для того, чтобы руководить Америкой до 2028 года.

Ожидается, что президент США со дня на день объявит о начале своей предвыборной кампании несмотря на то, что согласно последнему опросу Realclearpolitics.com 51,5% американцев не нравится то, как он руководит страной.

Сторонники нынешнего глава Белого дома в меньшинстве – их только 44,2%. Самое неприятное для Байдена то, что немало противников его участия в президентских выборах и среди его представителей Демократической партии.