МИД РФ: западное оружие на Украине будет уничтожено

Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Москва хочет напомнить западным странам, что оружие, которое будет поставлено на территорию Украины, станет законной целью для наших военных и вскоре будет уничтожено.

При этом он отметил, что расширение номенклатуры поставок западного оружия киевскому режиму неизбежно ведёт к эскалации конфликта, передаёт РИА Новости.

«Так что бдительность мы не снижаем, понимая, что в случае получения желаемых видов вооружений Украина будет наращивать обстрелы и может попытаться нанести удары по Крыму», – подчеркнул Полищук.

По словам дипломата, вся ответственность за подобные акции будет лежать на западных кураторах Украины, при активной поддержке которых ВСУ уже используют доставленное западное оружие для обстрелов городов РФ и убийства мирных жителей.

«Еще раз подчеркнём, что любое поставляемое Киеву оружие рассматривается Вооруженными силами РФ как законная военная цель и будет уничтожено», – резюмировал директор второго департамента стран СНГ российского внешнеполитического ведомства.

Как ранее писал «Эксперт», официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, что якобы санкционный темп Европы замедлился, а Россия стала быстрее адаптироваться к ограничениям.

«Какой же он всё-таки Зеленский. Если бы не санкции 2014 и далее, мы бы давно угорели в удушье комфорта и нефтяных денег – навязанная Западом в 90-е "элита" не дала бы развиваться. А впадающая в рецессию Западная Европа, давно утратившая навык к выживанию, идёт ко дну, с привязанной к ногам Украиной», – подчеркнула дипломат.

При этом Захарова напомнила, что в середине прошлого века Западную Европу от неё самой спас советский народ. Сейчас, по её мнению, надо дважды подумать, делать ли это нам вновь.