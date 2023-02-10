Минобороны РФ сообщило о больших потерях украинской армии в зоне проведения СВО

Минобороны России на брифинге 10 февраля сообщило о больших потерях, которые несёт украинская армия в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Так, согласно оперативным данным, озвученным официальным представителем ведомства генерал-лейтенантом Игорем Конашенковым, за последние сутки на Донецком направлении в ходе наступательных действий «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии ВС РФ уничтожено до 125 украинских военнослужащих, 5 автомобилей, 3 боевые бронированные машины, 2 танка, гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО «Град». В районе Славянска и Авдеевки (ДНР) уничтожены 2 склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения.

На Южно-Донецком направлении оперативно-тактическая авиация и артиллерия группировки «Восток» нанесли комплексные удары по живой силе и технике ВСУ в районе Пречистовки и Угледара (ДНР). Потери противника здесь составили свыше 60-ти украинских военнослужащих, 4 пикапа, 3 артиллерийские системы М777 производства США, 2 боевые машины пехоты, 1 танк самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-20. В районе населённого пункта Угледар уничтожены 2 склада боеприпасов ВСУ.

На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнём артиллерии группировки войск «Центр» ВС РФ нанесено поражение противнику в районах населённых пунктов Червоная Диброва, Червонопоповка и Стельмаховка (ЛНР). Уничтожено до 100 украинских военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, гаубица Д-20, боевая машина РСЗО «Град», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В районе населённого пункта Боровая (Харьковская область) уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

На Купянском направлении в результате наступательных действий подразделений «Западной» группировки войск ВС РФ полностью освобождён населённый пункт Двуречное (Харьковская область). При поддержке авиации и артиллерии удалось нанести поражение живой силе и технике ВСУ возле Новоселовского (ЛНР), а также Гряниковки и Берестового (Харьковская область). Потери противника здесь составили более 70 военнослужащих, 2 боевые машины пехоты, 2 автомобиля, гаубица Д-30, а также артиллерийская система М777 производства США.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения живой силы и техники ВСУ уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, 2 гаубицы Д-30 и гаубица «Мста-Б». ТВ районе населённого пункта Высшетарасовка (Днепропетровская область) уничтожен склад боеприпасов.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение 89-ти артиллерийским подразделениям противника на огневых позициях, живой силе и военной технике противника в 122-х районах. В районе населенного пункта Артёмовск (ДНР) поражён пункт управления 93-й механизированной бригады ВСУ, а в районе населённого пункта Дружелюбовка (Запорожская область) – склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Истребительной авиацией ВКС РФ в районе населённого пункта Терновка (Запорожская область) сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины.

Всего с начала СВО ВС РФ уничтожили 384 самолёта, 207 вертолётов, 3 069 БПЛА, 403 ЗРК, 7 812 танков и других боевых бронированных машин, 1 014 боевых машин РСЗО, 4 046 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 8 313 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как ранее писал «Эксперт», глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что, несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник несёт значительные потери.

Только за первый месяц текущего года они составили более 6 500 военнослужащих, 26 самолётов, 7 вертолётов, 208 БПЛА, 40 боевых машин РСЗО, 341 танк и другие боевые бронированные машины.