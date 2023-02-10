Вчера вечером Nasdaq снижался на 0,65%, а от локального максимума, установленного еще 2 февраля, его отделяло уже 3,2%. Падали в цене известные технологические акции с высочайшей капитализацией: Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon и другие.
Nasdaq: мусорный ветер, дым из трубы
Акции Tesla удвоились от январского минимума, опросы публики впервые с апреля показали оптимизм, а медвежьи позиции вернулись к исторической норме. Все говорит о том, что «мусорное ралли», в котором лидировали самые спекулятивные акции, завершается
Piqsels
Реклама
Новости партнеров