Nasdaq: мусорный ветер, дым из трубы

Вчера вечером Nasdaq снижался на 0,65%, а от локального максимума, установленного еще 2 февраля, его отделяло уже 3,2%. Падали в цене известные технологические акции с высочайшей капитализацией: Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon и другие.

Полная версия этого материала доступна только подписчикам Читать материалы сайта Expert.ru в полном объеме могут только те, кто оформил платную подписку. Попробовать бесплатно Подписаться за 390 руб Я – подписчик