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Nasdaq: мусорный ветер, дым из трубы

Глеб Баранов
10 февраля 2023, 00:50

Акции Tesla удвоились от январского минимума, опросы публики впервые с апреля показали оптимизм, а медвежьи позиции вернулись к исторической норме. Все говорит о том, что «мусорное ралли», в котором лидировали самые спекулятивные акции, завершается

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