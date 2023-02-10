Небензя: Россия готова к переговорам с Украиной

Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию «на земле».

Об этом в интервью РИА Новости заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Однако, по его словам, украинский режим в этом не заинтересован.

«Наша позиция относительно переговоров с Украиной хорошо известна и изменений не претерпела, – подчеркнул дипломат. – Мы по-прежнему готовы рассмотреть серьёзные предложения, учитывающие наши предложения и ситуацию "на земле". Но сейчас мы, к сожалению, не видим никаких предпосылок к этому. Украинский режим в них не заинтересован».

При этом он назвал условия, которые заложены в выдвигаемых Киевом «мирных» инициативах, заведомо неприемлемыми.

«"Мирный план Зеленского" – это просто насмешка. Все эти украинские инициативы, будь то некая "формула мира", или "саммит мира", являются очевидными пустышками, направленными исключительно на пропагандистский эффект. Заложенные в них условия являются заведомо неприемлемыми», – отметил Небензя.

Также он считает, что западным кураторам Киева выгодно продлевать конфликт на Украине, чтобы «незалежная» оставалась полигоном для испытания вооружений и выполняла функции своего рода частной военной компании в противостоянии с Россией.

«Стравливать соседние страны и воевать чужими руками – это… веками отработанная западная колониальная практика», – резюмировал постпред РФ при ООН.

Как ранее писал «Эксперт», по словам директора второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексея Полищука, лучшим вариантом контактов России и Украины в случае их возобновления были бы прямые переговоры.

«Если и когда эти контакты возобновятся, то они, скорее всего, тоже будут прямыми, – подчеркнул дипломат. – И это было бы лучшим вариантом, поскольку, как показывает практика, западные посредники часто преследуют собственные цели и пытаются влиять на ход переговоров, действуя не для урегулирования конфликта, а в собственных политических и экономических интересах».