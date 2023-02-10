«Остро стоит вопрос о бенчмарке»: Набиуллина оценила цены на нефть Urals

Показатель марки Urals сейчас не отражает реальную цену, по которой экспортируется российская нефть, потому что ее стоимость в разных портах отгрузки сильно различается. В среднесрочном прогнозе ЦБ учел эти расхождения и понизил ожидаемую цену Urals, но вопрос о бенчмарке сейчас стоит очень остро, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

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«По сравнению с октябрем наш прогноз по ценам на нефть на 2023 год понижен. По-прежнему в таблице с прогнозом мы указываем прогнозную цену нефти марки Urals, но при составлении прогноза теперь более детально учитываем, что после ввода ограничений экспортные цены российской нефти сильно различаются в зависимости от марки нефти и пункта ее отгрузки. Соответственно, фактически складывающаяся средняя экспортная цена российской нефти и ее прогноз могут значимо отличаться от котировок марки Urals», — заявила Набиуллина.

Она также добавила, что сейчас довольно остро стоит вопрос о бенчмарке экспортной цены на российскую нефть. По ее словам, Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) активно работает над этим бенчмарком, а специалисты ЦБ участвуют в дискуссиях, потому что «вопрос очень важный».

Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что Минфин до конца февраля планирует определиться с альтернативными котировками нефти Urals для расчета экспортной пошлины и налогов на добычу сырья. Рассматриваются разные варианты, в том числе переход от котировок агентства Argus к котировке СПбМТСБ.

