Политика «единого голоса»: ЦБ рассказал, как принимаются решения по ключевой ставке

Совет директоров Банка России определяет уровень ключевой ставки восемь раз в год: на четырех опорных заседаниях, которые проводятся раз в квартал, и на четырех промежуточных. При этом каждому заседанию предшествует длительный процесс подготовки материалов, который занимает несколько недель, сообщается в Telegram-канале ЦБ.

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«Решение по ключевой ставке базируется на макроэкономическом прогнозе, в том числе прогнозе инфляции. Процесс подготовки и обновления прогноза Банка России, а также связанных с ним аналитических материалов называется объединенным прогнозным раундом. Раунд объединяет экспертов из различных департаментов и территориальных учреждений Банка России. Это обеспечивает комплексный взгляд на ситуацию в российской и мировой экономике и на возможные варианты ее дальнейшего развития», — пояснили в ЦБ.

Семь суток до принятия решения по ставке называют «неделей тишины». В это время представителям Центробанка запрещены любые высказывания или публикации по денежно-кредитной политике, поскольку финансовые рынки особенно чувствительны к такой информации перед принятием решений. При этом в самом ЦБ в течение этой недели проводится серия предварительных совещаний с участием руководства, на которых обсуждаются варианты решения по ключевой ставке и будущий сигнал по денежно-кредитной политике.

«В назначенный день Совет директоров Банка России собирается на заседание для принятия решения. На заседании присутствуют представители министерства финансов и министерства экономического развития. Они могут давать комментарии по рассматриваемым темам, но не участвуют в голосовании. Во время заседания Совет директоров стремится достичь консенсуса по наиболее значимым аспектам обсуждения и решению по ключевой ставке. Это важно в том числе потому, что Банк России придерживается политики "единого голоса", при которой до аудитории доводится единая и непротиворечивая позиция», — подчеркнули в ЦБ.

